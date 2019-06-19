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среда, 19 июня 2019 13:16

В Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук

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В Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук погиб от огнестрельного ранения в голову.

В Киеве в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народний фронт", координатор группы "Інформаційний спротив" Дмитрий Тымчук.

Об этом сообщает канал The Newsroom, который ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова.

"По нашим данным, 19 июня 2019-го в 12:15 в полицию поступило сообщение от гражданина Копытько А.В. Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила мужа в квартире с огнестрельным ранением головы . Предварительно установлено, что во время чистки пистолета депутат случайно выстрелил себе в голову (Форт-17Р). Следователи с места происшествия доложили, что Тымчук скончался", - сообщает СМИ.

Соответствующую информацию распространяет и "Інтерфакс-Україна"

По данным издания, предыдущей рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия.

О гибели Дмитрия Тымчука написал и нардеп Антон Геращенко.

Он также заявил, что его коллега погиб во время чистки наградного пистолета.

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Дмитрий Тымчук родился в российском городе Чита.

Юность провел в Бердичеве Житомирской области. Окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища.

Проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе Национальной гвардии.

В 2000-2012-х работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны.

В ходе служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке (трижды), Ливане и Косово.

С марта 2014 года - координатор группы "Інформаційний спротив".

На внеочередных выборах в Верховную Раду избран народным депутатом. Шел 13-ым в списке "Народний фронт".

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Комментарии

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Дата
19
июня

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