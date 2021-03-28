Гибель 4 бойцов ВСУ: Кулеба призвал мир осудить эскалацию на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить эскалацию на Донбассе со стороны России.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава украинской дипломатии напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибло 23 солдата Вооруженных сил Украины. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шумел, в результате чего погибли 4 украинских военных.

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Кулеба также назвал имена 4 военных, погибших в результате обстрела в пятницу 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ровенской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.

26 марта в районе поселка Шумы российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.