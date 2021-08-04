Геращенко уволили из МВД

Кабмин уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Фото: Украинское Новости

Правительство уволило Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел и назначило Мустафу-Маси Найема заместителем министра инфраструктуры. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Кабмин также назначил Василия Шкуракова первым заместителем министра инфраструктуры, Анатолия Комирного - заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Мери Акопян правительство назначило заместителем министра внутренних дел. Также заместителем главы МВД стал Богдан Драпятый.

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Маляр Анну назначили заместителем министра обороны.

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел 16 июня. Ранее парламент уволил с этой должности Арсена Авакова.