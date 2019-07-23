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вторник, 23 июля 2019 10:22

Геращенко подловила Вакарчука

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Геращенко подловила Вакарчука
"При всем уважении, и не хочу никого расстраивать, но у ВР есть такой комитет! Он существует и достаточно хорошо работал прошлую каденцию", - депутат. ФОТО: Ирина Геращенко

Депутат 8-го созыва Верховной Рады Ирина Геращенко подловила лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, который хочет создать в Раде IT-комитет. Ведь такой комитет уже существует.

"При всем уважении, и не хочу никого расстраивать, но у ВР есть такой комитет! Он существует и достаточно хорошо работал прошлую каденцию. Называется" комитет информатизации и связи ". Состоял исключительно из новых лиц, принял ряд важных законов в сфере ИТ ", - написала Геращенко.

Об идее создания комитета "по вопросам высоких технологий" Вакарчук рассказал в комментарии "Укринформу".

"Мы за то, чтобы был комитет ... по высоких технологий. На сегодня это важная отрасль для Украины, она развивается очень мощно. Мы можем помочь ей. Однако само по себе создание отдельного комитета ничего не даст - надо понимать, какими будут его функции, чем он может помочь ", - сказал он.

Комментируя уменьшение количества профильных комитетов в парламенте, Вакарчук отметил, что до этого "надо очень внимательно подойти".

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По итогам обработки 92,97% протоколов, в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Родина", "Европейская солидарность" и "Голос".

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