Генпрокурору Венедиктовой осталось 30 дней на результат

Президент жмет руку новоназначенной генпрокурору, 17 марта. Фото: preisident.gov.ua

"Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю. Полгода это мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому пообещали, что будут посадки. Если сейчас действующий генпрокурор до конца года не покажет результата, ей я дам такой же ответ", - говорит президент Владимир Зеленский в интервью журналисту ВВС в октябре.

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором 17 марта. За 12 дней до того уволила с этой должности Руслана Рябошапку.

На внеочередных парламентских выборах в прошлом году она шла 3-й в списке партии "Слуга народа". Временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.

"Я обещаю не продавать дела. Не сливать их. Обещаю не возвращать прокурорских оборотней", - заявляла Венедиктова с трибуны парламента в день назначения.

"Убежден, что профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции в этой системе и эффективное расследование громких уголовных дел", - говорил тогда же Зеленский, который предлагал кандидатуру Венедиктовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова назначила своим заместителем юриста Медведчука

"В прошлом году был период оттепели. НАБУ получило право на автономное прослушивание, на международное сотрудничество с антикоррупционным органами иностранных государств, наладилось сотрудничество с прокуратурой, власть не вмешивалась в расследование.

Однако в этом году история повторяется - Офис генпрокурора не дает полноценно работать бюро, блокируя производства, допуская утечку информации.

Венедиктова уже 3 месяца фактически возглавляет САП, таким образом возглавляя антикоррупционную инфраструктуру. За это время можно было бы показать "посадки", как говорит президент, но мы не видим ничего, кроме совковых коллегий или координационных совещаний с руководителями правоохранительных органов", - говорит в интервью журналу "Країна" Руслан Рябошапка.

В Верховной Раде зарегистрировали проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Документ предусматривает лишение генерального прокурора возможности блокировать расследования касательно народных депутатов.