Генпрокуратуру хотят расформировать

Планируется реформа Генпрокуратуры. ФОТО: УНИАН

Партия "Слуга народа" планирует переделать Генеральную прокуратуру в Офис Генпрокурора.

В рамках реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов, пишет LB.ua.

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КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур.

Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.

Главным претендентом на пост главы Генеральной прокуратуры Украины вместо Юрия Луценко является Руслан Рябошапка.