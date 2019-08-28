Генпрокуратуру хотят расформировать

Партия "Слуга народа" планирует переделать Генеральную прокуратуру в Офис Генпрокурора.
В рамках реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов, пишет LB.ua.
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КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур.
Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.
Главным претендентом на пост главы Генеральной прокуратуры Украины вместо Юрия Луценко является Руслан Рябошапка.
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