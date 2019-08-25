Сообщили, кто возглавит ГПУ после Луценко

Руслан Рябошапка стал главным претендентом на пост генпрокурора. ФОТО: АПОСТРОФ

Главным претендентом на пост главы Генеральной прокуратуры Украины вместо Юрия Луценко является Руслан Рябошапка.

Президент Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду проект постановления, которым парламенту будет предложено дать согласие на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором, пишет LB.ua.

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Также существует вероятность, что главой ГПУ будет нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов, а Рябошапка займет его должность в СБУ.

Юрия Луценко точно снимут с должности генерального прокурора.