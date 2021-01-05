Генпрокуратура направила подозрение в отношении бывшего председателя "Укравтодора"

На экс-главу "Укравтодора" завели дело. Фото: РБК

В Украине бывший и.о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак подозревается в препятствование выполнению судебных решений.

В порядке международного сотрудничества прокуроры Офиса генпрокурора и следователи ГБР направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения Новаку, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ему инкриминируется умышленное невыполнение решения и постановления суда, вступивших в законную силу, равно как и воспрепятствование их исполнению (ч. 3 ст. 382 УК Украины), когда он был должностным лицом.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

И.о. председателя "Укравтодора" в течение 2017-2019 годов умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного Суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

Такие действия привели к тому, что государственный исполнитель наложил штрафы на "Укравтодор" и предупредил Новака об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений.

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Напомним, с 2011 по 2013 годы Славомир Новак занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. С октября 2016 по сентябрь 2019 года он возглавлял "Укравтодор". В июле 2020 польская прокуратура предъявила обвинение Славомиру Новаку в организации преступной группировки, вымогательстве и коррупции.