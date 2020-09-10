Гендиректором Укроборонпрома хотят назначить бывшего "регионала"

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначении генеральным директором Укроборонпрома Сергея Тихонова.
Об этом со ссылкой на источник в Кабинете министров сообщает LIGA.net
Сейчас Тихонов возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента. Ранее возглавлял инвестиционно-финансовую компанию "Ависта".
Сергей Тихонов был дважды народным депутатом. В парламент 3-го созыва прошел от Прогрессивной социалистической партии Наталии Витренко. В ВР 4-го созыва был членом Партии регионов, которая в то время входила в блок "За Единую Украину".
Сейчас гендиректором Укроборонпрома работает Айварас Абрамавичус, который работал министром экономического развития и торговли в правительстве Яценюка.
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Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своим заместителем Максима Якубовского. Тот связан с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
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