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воскресенье, 21 июля 2019 18:23

Гендиректор "1+1" назвал главное условие деолигархизации

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Гендиректор &quot;1+1&quot; назвал главное условие деолигархизации
Фото: radiosvoboda.org

Гендиректор холдинга "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко считает, что нормализация рынка медиа будет способствовать деолигархизации.

Об этом он сказал в штабе партии "Слуга народа".

"Вопрос не в олигархах, а в частной собственности. Речь идет о здоровой бизнес-среде, чтобы медиа были самобытным. Когда медиа станут бизнесом, вопрос деолигархизации отойдет на задний план.

Нужно поставить на повестку дня вопрос нормального рынка для медиа. Такая задача уже стоит перед менеджерами нашей медийной группы", - сказал Ткаченко.

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Александр Ткаченко - №9 в списке партии "Слуга народа". Журналист, телеведущий и продюсер. Основатель "Телевизионной студии новостей" (ТСН). В 2018 году вошел в ТОП-100 самых влиятельных украинцев по рейтингу журнала "Фокус".

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