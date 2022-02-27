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Спецтема: Напад Росії на Україну

"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением

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&quot;Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?&quot; - министр обороны обратился с победным заявлением
Резников обратился к армии и украинцам. Фото: Украинская правда

Министр обороны Украины Алексей Резников написал трогательный пост со словами благодарности и поддержки всем украинцам.

"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются", - написал Резников в фейсбуке.

Прошли трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир.

"Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи Граждан, взявших в руки оружие, стали в лавтер и дерутся", написал министр обороны.

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Он подчеркнул, что предстоит еще много испытаний, но в нашу победу теперь верим не только мы.

"Посмотрите вокруг. Многие наконец-то преодолели страх и решились бросить вызов Кремлю. За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков. За свое Государство. Вас видят все, весь мир!", заявил Резников

"С каждым часом все больше людей отдает себе отчет, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И что без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет", написал он.

Резников заявил. что уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной.

Тьма отступит. Рассвет близко. Держим строй. Слава Украине! Слава Героям Украины!

Число уничтоженных российских оккупантов превысило 3 тыс. человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Уничтожены сотни единиц вражеской бронетехники, в том числе более 100 российских танков.

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