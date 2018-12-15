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Где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российским градом - президент

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Где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российским градом - президент
Украина получила окончательную независимость от России, говорит президент Петр Порошенко. Фото: Михаил Палинчак

День создания Объединенной Украинской православной церкви является днем окончательного обретения независимости Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве после Объединительного собора.

"Этот день войдет, или уже вошел в историю Украины как священный день, день создания автокефальной Поместной Православной Церкви Украины. День окончательного получения нашей украинской независимости от России. И Украина теперь уже не будет пить, говоря словами Тараса Шевченко,"з московської чаші московську отруту", - сказал он.

По словам президента, "поместный собор УПЦ Киевского Патриархата, собор и все иерархи УАПЦ, группа епископов УПЦ Московского Патриархата основали объединенную Церковь".

"Что это за церковь? Это - церковь без Путина. Что это за церковь? Это церковь - без Кирилла. Что это за церковь? Это - церковь без молитвы российским властям и российскому войску. Потому что российские власти и российское войско убивают украинцев. Но это - церковь с Богом. Это церковь - с Украиной.

Вспомнил фразу, которую традиционно приписывают Отто фон Бисмарку: "Войны выигрывают не генералы. Войны выигрывают школьные учителя и приходские священники", - продолжил Порошенко.

"Там где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российским градом. Сначала патриарх Кирилл колесил Украиной с пропагандой "Русского мира" и единой купели, а потом поехали их танки. Очевидно, что вопрос автокефалии выходит далеко за пределы церковной ограды. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос нашей государственности. Это - вопрос мировой политики. Недаром, все лидеры государств, с которыми я встречался последние полгода спрашивали меня: "Как с вашей церковью?". И мы имели важную поддержку от всего мира", - сказал президент.

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15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу Украинской православной церкви - Эпифания.

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Дата
16
декабря

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