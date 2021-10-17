"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом

Сатирик Богдан Процишин опубликовал фотоколлаж.

Генерального прокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Дениса Монастырского призвали отреагировать на действия нардепа от ОПЗЖ Ильи Киви, который демонстрировал на видео стрельбу из автомата.

На видео Кива хвалился, что празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.

Нардеп выпустил автоматную очередь в воздух.

"Должен спросить Дениса Монастырского лично и Министерство внутренних дел, не хотят ли они забрать оружие, в т.ч. наградное, у этого дегенерата до того, как он устроит масшутинг", - написал в Facebook блогер Сергей Иванов, некогда работавший в органах прокуратуры.

По словам блогера, терпимость "агрессивного вооруженного украинофоба" является преступной небрежностью.

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"Он записал видео, в котором отмечает убийство Степана Бандеры, и призывает убивать всех, кто его уважает.

Интересуют вопросы:

- Откроет ли Венедиктова уголовное производство касательно Кивы по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия)? А что там по разжиганию вражды?

- Заберут ли у Кивы теперь наградное и другое огнестрельное оружие, которое ему подарил Аваков?", - пишет общественный деятель Сергей Стерненко.

Сатирик Богдан Процишин опубликовал фотоколлаж. "Фашисты будущего будут называть себя антифашиcтамы", - подписал фотографию цитатой Черчилля.

В январе этого года Кива одел шапку с тоталитарной советской символикой и заявил, что не будет выполнять закон. В октябре нардеп приветствовал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения, называл его "лидером дружественного народа". Илья Кива был советником министра внутренних дел Арсена Авакова. Попал в парламент по списку ОПЗЖ.