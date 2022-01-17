ГБР проверяет, кто распространил слухи о бесплатном адвокате для Порошенко

Государственное бюро расследований, ведущее дело о государственной измене пятого президента Петра Порошенко, не давало запрос о бесплатном адвокате для политика.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко

"Государственное бюро расследований не привлекало адвоката безвозмездной вторичной правовой помощи для предоставления ее Порошенко Петру Алексеевичу в суде.

Сейчас устанавливают все обстоятельства распространения этой информации. После этого дадут правовую оценку таким действиям", - сообщило ГБР.

Петр Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром 17 января. В аэропорт к нему пришли следователи ГБР. Туда же прибыл бесплатный адвокат Богдан Глядик, которого просила назначить сторона обвинения. Он предположил, что подозреваемого хотели задержать утром в аэропорту.

Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из ОРДЛО. По данным следствия, в течение 2014-2015 годов получили от Украины более 200 млн грн. В схеме также участвовали народный депутат Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.