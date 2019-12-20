ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко

"Европейская солидарность" связывает такую активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами.

Партия "Европейская солидарность" заявила, что в ее офисе работники Государственного бюро расследований проводят обыски.

Об этом написали на сайте партии.

"Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу Открытого офиса партии "ЕС" по адресу: ул. Лаврская, 16 Молодые спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта" спецоперация "проводится сотрудниками Государственного бюро расследований", - говорится в заявлении.

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В партии это связывают с тем, что парламентская фракция "евросолидарности" накануне обнародовала требование создать временную следственную комиссию по незаконной деятельности директора ГБР Романа Трубы и чиновников, которые влияют на его решения.

"Обыски ГБР, санкционированные заместителем генпрокурора КАСКО, в офисе партии "ЕС" и обыски НАБУ в офисе телеканала "Думская ТВ" в Одессе состоялись одновременно, что свидетельствует о скоординированную работу силовиков с целью политических преследований", - заявляют в партии.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят президента ветировать законопроект, который концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит контроль над неприкосновенностью народных депутатов.