ГБР обвинило Порошенко в манипуляциях и зовет на допрос

Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. Фото: Reuters

Государственное бюро расследований обвинило пятого президента, народного депутата Петра Порошенко в манипуляциях и ждет его на допрос 31 января.

Об этом ведомство сообщило сегодня.

ГБР заявило, что Порошенко сдал свои паспорта после сообщения, что он игнорирует требование суда.

"ГБР призывает Порошенко прекратить манипулировать общественным мнением и сотрудничать со следствием.

Подозреваемый выполнил решение суда в части передачи Государственной миграционной службе своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января 2022 уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда", - заявили.

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Также заявили, что "для создания видимости" 24 января подозреваемый явился в Бюро, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя.

"При этом его команда успела снять видео, якобы в ГБР их никто не ждал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут", - сообщили.

"В следующий раз следователь ГБР ожидает Петра Порошенко на 11.00 31 января", - заявили.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Через два дня Печерский районный суд города Киева избрал ему личное обязательство. В декабре прошлого года нардепу объявили подозрение. 24 января ГБР заявило, что Порошенко не сдал паспорта. В то же время адвокат нардепа сказал, что его клиент это сделал.