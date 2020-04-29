ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста

В среду полиция напала на журналиста Богдана Кутепова возле Кабинета министров.

Следователи ГБР начали досудебное расследование нападения полицейских на журналиста Богдана Кутепова под Кабинетом министров. Об этом бюро сообщило в среду.

Дело открыли по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

"По сообщению в средствах массовой информации, 29 апреля 2020 года около 12:00 в Киеве возле здания Кабинета Министров Украины работники полиции превысили свои служебные полномочия и нанесли телесные повреждения журналисту "Громадського телебачення", - заявили в ГБР.

В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

Между тем в Национальной полиции заявили о служебном расследовании.

"Ситуация в Мариинском парке с участием журналиста и полицейских батальона тактико-оперативного действия патрульной полиции Киева будет тщательно изучена.

Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских", - цитирует главу Нацполиции Игоря Клименко "Інтерфакс-Україна".

Клименко сообщил: "Уже назначено служебное расследование по этому факту. И я отстранил полицейских от исполнения служебных обязанностей на время его проведения".

Все собранные материалы переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям патрульных.

Реакция Запада

На действия полиции против журналиста отреагировало посольство США.

"Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование по обращению с украинским журналистом во время протеста сегодня.

Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии", - говорится в сообщении в Twitter.

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29 апреля на журналиста Богдана Кутепова, который вел прямой эфир под Кабинетом министров, напала полиция и сломала его технику. Все это из-за того, что он "стоял на зеленой зоне". Событие вызвало негативную реакцию среди коллег-журналистов.