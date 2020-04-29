"Ты че бл*дь. Прошу, как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином

В журналистской среде требуют немедленного увольнения полицейских и уголовной ответственности.

Журналиста Богдана Кутепова, который вел прямой эфир под Кабинетом министров, побила полиция и сломала его технику. Все это из-за того, что он "стоял на зеленой зоне", сообщает Hromadske.

Утром 29 апреля журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиним стримил акцию протеста предпринимателей под правительством, пишет СМИ

Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР (подразделение тактико-оперативного реагирования) и сказали оставить эту территорию. Кутепов объяснил, что имеет "служебной необходимости" снимать с того места, где лучше видно протест. Зато правоохранители назвали его "клоуном".

Полицейские начали угрожать сломать камеру, после чего напали на журналистов и вытолкали их с газона.

На видео слышно как полицейский во время толкотни восклицает: "Ты че бл * дь. Прошу, как человека".

На видео видно, как полицейские хватают журналиста и отталкивают.

После полицейские возмутились тем, что журналист продолжал снимать, и сломали стабилизатор.

Прямой эфир пришлось прервать. На место происшествия была вызвана полиция, журналисты написали заявление.

"Мусорское государство возвращается. Янык сюда не вернется почти точно. А вот Аваков мечтает вернуть своим подонкам в погонах тот статус, который они имели при Яныке. То есть, опричников и главной опоры режима.

Этим конкретным негодяям-быкам - немедленное увольнение и уголовная ответственность за нападение на журналиста. Аваков - в отставку", - прокомментировал в Facebook журналист Богдан Буткевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Необъявленный премьер": министры и бизнесмены ездят на ковер к Авакову

В пресс-службе Национальной полиции подтвердили получение сообщения о нападении на журналиста.

"В дежурную часть поступило сообщение от журналиста "Громадського телебачення" о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - сообщают правоохранители.

Сейчас проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственный бюро расследований. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.