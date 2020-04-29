"Ты че бл*дь. Прошу, как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином

Журналиста Богдана Кутепова, который вел прямой эфир под Кабинетом министров, побила полиция и сломала его технику. Все это из-за того, что он "стоял на зеленой зоне", сообщает Hromadske.
Утром 29 апреля журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиним стримил акцию протеста предпринимателей под правительством, пишет СМИ
Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР (подразделение тактико-оперативного реагирования) и сказали оставить эту территорию. Кутепов объяснил, что имеет "служебной необходимости" снимать с того места, где лучше видно протест. Зато правоохранители назвали его "клоуном".
Полицейские начали угрожать сломать камеру, после чего напали на журналистов и вытолкали их с газона.
На видео слышно как полицейский во время толкотни восклицает: "Ты че бл * дь. Прошу, как человека".
На видео видно, как полицейские хватают журналиста и отталкивают.
После полицейские возмутились тем, что журналист продолжал снимать, и сломали стабилизатор.
Прямой эфир пришлось прервать. На место происшествия была вызвана полиция, журналисты написали заявление.
"Мусорское государство возвращается. Янык сюда не вернется почти точно. А вот Аваков мечтает вернуть своим подонкам в погонах тот статус, который они имели при Яныке. То есть, опричников и главной опоры режима.
Этим конкретным негодяям-быкам - немедленное увольнение и уголовная ответственность за нападение на журналиста. Аваков - в отставку", - прокомментировал в Facebook журналист Богдан Буткевич.
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В пресс-службе Национальной полиции подтвердили получение сообщения о нападении на журналиста.
"В дежурную часть поступило сообщение от журналиста "Громадського телебачення" о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - сообщают правоохранители.
Сейчас проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственный бюро расследований. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
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