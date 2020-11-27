ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента

2 года назад в Украине заработал новый правоохранительный орган - Государственное бюро расследований. За это время в ведомстве изменились трое руководителей.

Бюро расследует преступления, которые могут совершить высшие должностные лица. В частности - президент, полномочия которого прекращены, члены правительства, народные депутаты, судьи, работники правоохранительных органов.

По отчету 2019 года в бюро назначили 819 работников. По закону должно быть не более 1500 должностей. В государственном бюджете на этот год на ведомство выделили более 1,4 млрд грн.

Gazeta.ua спросила о работе ДБР народного депутата от "Голоса", заместителя председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина и антикоррупционного эксперта Александра Леменова.

Офис генерального прокурора часто блокирует динамику по делам Майдана, которыми занимается бюро, говорит Ярослав Юрчишин.

"Проблема эффективности бюро была заложена с самого начала", - говорит Юрчишин.

"Сначала искусственно создали условия, когда подавляющее большинство членов комиссии по отбору председателя ГБР - представители Верховной Рады, политически связанные лица. В результате не удалось выбрать самостоятельного игрока, а выбрали Трубу. Он стал элементом компромиссов тогдашней власти - Администрации президента и Верховной Рады . А чтобы была возможность разностороннего воздействия, ему избрали двух заместителей, который сразу вступили в конфронтацию с руководителем. Поэтому первый этап работы фактически был перетягиванием полномочий внутри руководства, эффективной работе не началось.

При президентстве Зеленского и новом парламенте в турборежиме изменили законодательство. Дали полномочия президенту временно на 3 месяца назначать и.о. директора. Но ситуация тянется до сих пор. Правоохранительный орган является тотально политически зависимым. Несмотря на то, что есть ряд детективов, следователей, которые качественно работают.

Офис генерального прокурора часто блокирует динамику по делам Майдана, которыми занимается бюро. А требует расследования политических дел против участников Революции достоинства и представителей предыдущей власти.

Для Офиса президента удобно, когда нет директора бюро

Для Офиса президента удобно, когда нет директора бюро. Так держит руководство в подвешенном состоянии. Если оно перестает исполнять желания, можно менять. И это не требует никаких решений ВР. Процедура конкурса заблокирована.

Есть дела против 5-го президента Порошенко, бывшей власти. Нет дел против действующих топ-чиновников. Если правоохранительный орган зависим от действующей власти, он не будет открывать дела против ее представителей", - говорит парламентарий.

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"ГБР абсолютно неэффективно работает, политизировано. За 2 года нет никаких успехов", - говорит Александр Леменов.

ГБР работает неэффективно, говорит Александр Леменов.

"Ориентируется на волю Банковой, а не на верховенство права и закона. Идут попытки использовать бюро для мести. При этом расходуется много денег на содержание. Зеленский не до конца понимает, как работают органы досудебного расследования. Вопрос - к его окружению.

Банковая никак не может протянуть через конкурс подконтрольное себе лицо. Сомневаются, что международники проголосуют (Директора ГБР выбирает комиссия. В нее входят 3 человека, определенные президентом, 3 - парламентом и 3 - правительством по предложениям международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения коррупции. - Gazeta.ua).

Слышал, что на должность сватали заместителя руководителя ОП Олега Татарова. Это альтер эго бывшего заместителя главы АП Януковича Портнова", - говорит Александр Леменов.

Ранее журналисты сообщали, что ГБР вызывает на допросы участников Майдана, а заявителем по делу о "государственном перевороте" является нардеп от ОПЗЖ, бывший заместитель генпрокурора-беглеца Пшонки Ренат Кузьмин.