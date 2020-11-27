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пятница, 27 ноября 2020 09:42

ГБР занялось расследованиями

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ГБР занялось расследованиями
Государственное бюро расследований. Фото: УНН

2 года назад, 27 ноября 2018-го, заработал новый орган - Государственное бюро расследований.

Бюро должно выявлять, раскрывать и пресекать преступления, связанные с деятельностью организованных групп и преступных организаций.

Расследовать случаи пыток и других преступлений, связанных с жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением или наказанием, совершенных прокурорами, следователями Национального антикоррупционного бюро, СБУ, органов внутренних дел и работниками других правоохранительных органов.

ГБР должно расследовать военные преступления, преступления, совершенные должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.

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Директора Государственного бюро расследований назначает президентом, а его заместителей назначает и увольняет - директор.

Директорами ГБР были:

— Роман Труба - 22 ноября 2017 года - 27 декабря 2019-го;

— Ирина Венедиктова - исполняющий обязанности директора с 27 декабря 2019-го по 17 марта 2020 год;

— Александр Соколов - и.о. с 17 марта 2020 года.

12 декабря 2018-го сообщили о первом задержания - директора одного из государственных предприятий Министерства обороны.

3 декабря 2019 года Верховная Рада по предложению президента Владимира Зеленского приняла закон, который "перезагружает" Бюро. В частности, ГБР становится государственным правоохранительным органом.

Обновлено ведомство начало заниматься расследованием "дел Майдана".

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По сообщению от 16 сентября 2020 году, ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владимира Замана, который при соучастии с экс-президентом Виктором Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины (Дмитрием Саламатином и Павлом Лебедевым), которые в период с 2012 по 2014 года взорвали обороноспособность, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины, чем совершили государственную измену. В ходе расследования ГБР изучило причины и условия, способствовавшие аннексии Крымского полуострова задолго до 20 февраля 2014 года.

19 ноября этого года Государственное бюро расследований вызвало на допросы людей, которые были лидерами Евромайдана по иску Рената Кузьмина - действующего нардепа из "Оппозиционные платформы - За жизнь", экс-заместителя генпрокурора беглого Виктора Пшонки. На допрос вызвали Александра Турчинова, Андрея Парубия, Виталия Кличка, Сергея Пашинского, Арсения Яценюка, Татьяну Черновол.

20 ноября о подозрении сообщили 37 лицам в ходе расследования дел Майдана.

В Государственном бюро расследований опровергают, что вызов на допросы участников Революции Достоинства имеет политические мотивы.

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Дата
27
ноября

ГБР занялось расследованиями

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