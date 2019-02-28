ГБР имеет сутки, чтобы открыть производство против Луценко

Юрий Луценко не имеет юридического образования. Фото: bednota.com

Государственное бюро расследований в течение суток обязано открыть производство против генерального прокурора Юрия Луценко за разглашение им данных по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева в ответ на заявление адвоката Маси Найема.

"Речь идет о разглашении данных досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк. Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР. Очень надеюсь, что в будущем Юрий Витальевич будет осторожнее с данным предварительного расследования", - сообщил Найем.

Он напомнил, что 27 декабря подал в ГБР заявление о разглашении Луценко материалов следствия. Тогда ГБР отказалось регистрировать уголовное производство, хотя по закону следователи обязаны регистрировать уголовное производство в случае поступления заявления.

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На активистку Екатерину Гандзюк напали и облили кислотой 31 июля 2018-го. Получила 40% ожогов тела, пережила 11 операций. Боролась за жизнь 3 месяца, но 4 ноября в отделении Киевского ожогового центра умерла. В организации ее убийства подозревают руководителя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.