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суббота, 21 сентября 2019 23:29

ГБР идет путем Януковича - Порошенко об обысках

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ГБР идет путем Януковича - Порошенко об обысках
Власть идет путями Януковича - Порошенко. Фото: Сегодня

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что проведение необоснованных обысков и допросов в рамках досудебных уголовных производств следователями ГБР толкают правоохранительную систему на ложный путь, которым шел режим Януковича, когда применял политические преследования против своих оппонентов.

Если следователи выполняют прихоти соратников Януковича - это наносит удар по международной репутации Украины и демократических свободах граждан, Порошенко заявил в эфире программы "Рандеву"

"Янукович шел таким путем, которым сейчас идет Государственное бюро расследований. По благословению, я могу так предусматривать, руководителя Офиса Президента господина Богдана, близкого партнера господина Портнова, бывшего заместителя администрации Януковича. Это удар по украинской власти и по стране Украина, о возвращении политических преследований. Если это будет их выбор - поборемся", - отметил Петр Порошенко.

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Порошенко 13 сентября свидетельствовал в Государственном бюро расследовании. Детективов интересовала ренационализация Приватбанка и попадания в плен украинских моряков.

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