"Гаджет не понравился" - со Стерненка сняли браслет слежения

С общественного активиста Сергея Стерненка сняли электронный браслет слежения. Видео он опубликовал вечером в понедельник.

В браслете Стерненко проходил почти два месяца.

Электронное оборудование было прикреплено к ноге.

Стерненко находился под круглосуточным домашним арестом в Одессе.

"По итогам ношение могу только сказать, что не рекомендую. Гаджет не понравился, потому возвращаю тем, кто устанавливал", - говорит Сергей.

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31 мая Одесский апелляционный суд оправдал Стерненка по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича - бывшего руководителя районной организации пророссийской партии "Родина". Но активист получил условный срок на один год по статье об оружии.

Накануне общественность в четвертый раз приходила под Офис президента в поддержку Стерненка. Во время митинга люди называли министра внутренних дел Арсена Авакова чертом, а генерального прокурора Ирину Венедиктову чумой.