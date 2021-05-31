"Гаджет не понравился" - со Стерненка сняли браслет слежения

 
Ексклюзивы
1/5
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 288
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 675
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 405
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2466
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 522
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
9 Просмотров: 909
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1485
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1224
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2295
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
5
10
3
3
3
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
&quot;Аваков - черт&quot;, &quot;Stop русский мир&quot; — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
Народный депутат приютила совенка - впечатляющие фото и видео
Народный депутат приютила совенка - впечатляющие фото и видео
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
10 &quot;криминальных авторитетов&quot; выгнали из Украины
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
Видео
Все видео
"Гаджет не понравился" - со Стерненка сняли браслет слежения
"Гаджет не понравился" - со Стерненка сняли браслет слежения
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
"Слуга народу" стал авто-лосем
"Слуга народу" стал авто-лосем
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества
Закрытое дело соратника Януковича Клименко: суд снял арест с имущества
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1377
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 315
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 720
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 801
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 23:39

"Гаджет не понравился" - со Стерненка сняли браслет слежения

  Комментировать
&quot;Гаджет не понравился&quot; - со Стерненка сняли браслет слежения
"Не рекомендую. Не носите такое. Можно только Медведчуку", - написал Стерненко в Facebook.

С общественного активиста Сергея Стерненка сняли электронный браслет слежения. Видео он опубликовал вечером в понедельник.

В браслете Стерненко проходил почти два месяца.

Электронное оборудование было прикреплено к ноге.

Стерненко находился под круглосуточным домашним арестом в Одессе.

"По итогам ношение могу только сказать, что не рекомендую. Гаджет не понравился, потому возвращаю тем, кто устанавливал", - говорит Сергей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решение доказывает произвол суда первой инстанции: все о деле Стерненка-Демчука

31 мая Одесский апелляционный суд оправдал Стерненка по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича - бывшего руководителя районной организации пророссийской партии "Родина". Но активист получил условный срок на один год по статье об оружии.

Накануне общественность в четвертый раз приходила под Офис президента в поддержку Стерненка. Во время митинга люди называли министра внутренних дел Арсена Авакова чертом, а генерального прокурора Ирину Венедиктову чумой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Гаджет не понравился" - со Стерненка сняли браслет слежения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 7893
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6642
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 4041
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 3726
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3150
Политика
Зеленский предложил новый формат переговоров
Зеленский предложил новый формат переговоров Просмотров: 99
Макрон договорился с Зеленским и Путиным о встрече на уровне министров
Макрон договорился с Зеленским и Путиным о встрече на уровне министров Просмотров: 108
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 3 Просмотров: 882
"Слуга народу" стал авто-лосем
"Слуга народу" стал авто-лосем
 Просмотров: 1035
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
9
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
3
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
3
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 7169
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть