Стерненко получил год условно за один патрон

Активистам Сергею Стерненку и Руслану Демчуку отменили приговоры. В феврале их осудили на 7,3 года с конфискацией части имущества. Фото: facebook.com/ruslan.demchuk.311

Одесских активистов Сергея Стерненка и Руслана Демчука оправдали по статье "разбой". Но признали виновными в похищении человека. А Стерненка еще и в незаконном приобретении и хранении одного патрона калибра 5,45.

За похищение человека наказание не будет применено из-за сроков давности, что прошли. Стерненку за хранение одного патрона присудили три года лишения свободы с заменой наказания на один год условно. Такое решение вынес сегодня, 31 мая, Апелляционный суд Одессы.

Они были осуждены на 7,3 года с конфискацией части имущества решением Приморского райсуда Одессы от 23 февраля. Речь идет о деле шестилетней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат.

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Их тогда признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. Поэтому сроки получили по двум другим статьям.

Прокуратура просила для них по восемь лет. .

Пострадавшего Сергея Щербича заслушали в суде 20 мая. Он сообщил, что Сергей Стерненко пригласил его на встречу в ТРЦ "Ривьера", для сбора денег в помощь бойцам АТО. Затем его пригласили в автомобиль, где спереди сидел Стерненко, а за рулем Руслан Демчук. По словам потерпевшего, он имел с собой только портмоне с 300 грн и кредиткой, два мобильных телефона и разрешение на травматический пистолет. Через 10 мин. до автомобиля подсели еще двое. Они начали заламывать ему руки. После этого Демчук завел автомобиль, а Стерненко достал пистолет и трижды выстрелил. Кто после этого всего вытащил у него из карманов портмоне, он не знает. Затем его завели в подвал, посадили на стул и оказали ему первую помощь, вытащив из ноги пулю. А потом допрашивали и били. Требовали сложить депутатский мандат и закрыть свою общественную организацию. Угрожали семье. После этого его вернули в Одессу и отпустили.