Стерненко получил год условно за один патрон

 
Ексклюзивы
1/5
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 216
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2250
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 504
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
8 Просмотров: 846
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1476
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1224
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2250
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1188
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1584
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
7
6
3
4
5
В центре Киева звучали выстрелы: ввели спецоперацию &quot;Сирена&quot;
В центре Киева звучали выстрелы: ввели спецоперацию "Сирена"
&quot;Подстрелили, били прикладами по голове&quot; - бандиты напали на ферму
"Подстрелили, били прикладами по голове" - бандиты напали на ферму
Полицейские попали под пули рецидивиста, который стрелял из своего окна
Полицейские попали под пули рецидивиста, который стрелял из своего окна
Молодой мужчина выпал из окна новостройки
Молодой мужчина выпал из окна новостройки
Мать двоих детей нашли повешенной в ванной на поясе от халата
Мать двоих детей нашли повешенной в ванной на поясе от халата
Видео
Все видео
Пьяный полицейский с женой за рулем устроили перепалку с прохожим
Пьяный полицейский с женой за рулем устроили перепалку с прохожим
Хотели популярности в Instagram: две девушки помочились на скамейку
Хотели популярности в Instagram: две девушки помочились на скамейку
Не уступила место: женщину избили в маршрутке на глазах у ребенка
Не уступила место: женщину избили в маршрутке на глазах у ребенка
Мужчина в одном тапочке и носке разгуливал голышом по городу
Мужчина в одном тапочке и носке разгуливал голышом по городу
Угрожал взорвать дом: появились подробности взрыва в киевской многоэтажке
Угрожал взорвать дом: появились подробности взрыва в киевской многоэтажке
Интервью
1/5
Жабы в Украине ядовиты. Не целуйте - зоолог развеял мифы об амфибиях
Жабы в Украине ядовиты. Не целуйте - зоолог развеял мифы об амфибиях
Просмотров: 396
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 477
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 423
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 666
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 16:54

Стерненко получил год условно за один патрон

  Комментировать
Стерненко получил год условно за один патрон
Активистам Сергею Стерненку и Руслану Демчуку отменили приговоры. В феврале их осудили на 7,3 года с конфискацией части имущества. Фото: facebook.com/ruslan.demchuk.311

Одесских активистов Сергея Стерненка и Руслана Демчука оправдали по статье "разбой". Но признали виновными в похищении человека. А Стерненка еще и в незаконном приобретении и хранении одного патрона калибра 5,45.

За похищение человека наказание не будет применено из-за сроков давности, что прошли. Стерненку за хранение одного патрона присудили три года лишения свободы с заменой наказания на один год условно. Такое решение вынес сегодня, 31 мая, Апелляционный суд Одессы.

Они были осуждены на 7,3 года с конфискацией части имущества решением Приморского райсуда Одессы от 23 февраля. Речь идет о деле шестилетней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одно из дел о нападении на Стерненка закрыли

Их тогда признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. Поэтому сроки получили по двум другим статьям.

Прокуратура просила для них по восемь лет. .

Пострадавшего Сергея Щербича заслушали в суде 20 мая. Он сообщил, что Сергей Стерненко пригласил его на встречу в ТРЦ "Ривьера", для сбора денег в помощь бойцам АТО. Затем его пригласили в автомобиль, где спереди сидел Стерненко, а за рулем Руслан Демчук. По словам потерпевшего, он имел с собой только портмоне с 300 грн и кредиткой, два мобильных телефона и разрешение на травматический пистолет. Через 10 мин. до автомобиля подсели еще двое. Они начали заламывать ему руки. После этого Демчук завел автомобиль, а Стерненко достал пистолет и трижды выстрелил. Кто после этого всего вытащил у него из карманов портмоне, он не знает. Затем его завели в подвал, посадили на стул и оказали ему первую помощь, вытащив из ноги пулю. А потом допрашивали и били. Требовали сложить депутатский мандат и закрыть свою общественную организацию. Угрожали семье. После этого его вернули в Одессу и отпустили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стерненко получил год условно за один патрон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

"Подстрелили, били прикладами по голове" - бандиты напали на ферму

Убийство Кирилла Тлявова: как слушается резонансное дело

Патрульный прострелил голову 5-летнему мальчику

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 7335
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6390
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 3393
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 3276
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 Просмотров: 2817
Происшествия
Пьяный полицейский с женой за рулем устроили перепалку с прохожим
Пьяный полицейский с женой за рулем устроили перепалку с прохожим
 Просмотров: 45
В центре Киева звучали выстрелы: ввели спецоперацию "Сирена"
В центре Киева звучали выстрелы: ввели спецоперацию "Сирена"
7
 Просмотров: 423
Родила дома: женщина закопала младенца
Родила дома: женщина закопала младенца Просмотров: 261
Хотели популярности в Instagram: две девушки помочились на скамейку
Хотели популярности в Instagram: две девушки помочились на скамейку
 Просмотров: 693
Не уступила место: женщину избили в маршрутке на глазах у ребенка
Не уступила место: женщину избили в маршрутке на глазах у ребенка
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
8
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
1
Руководитель порта "Южный" Ковшар заплатил должностью за неповиновение "Метинвесту"
Голосов: 2411
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть