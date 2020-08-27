Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу

Фото: president.gov.ua

В Кривом Роге задержали футбольный матч, из-за того что президент Владимир Зеленский должен был ударить по мячу первым, но опаздывал.

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Начало матча задержали - ожидали президента. Трансляцию начали только в 17:55, хотя игра была запланирована на 17 час.

По прибытии Зеленского капитаны команд подняли флаги, а президент первым ударил по мячу.

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В Чернигове президента Владимира Зеленского сопровождал кортеж, в котором было около 15 автомобилей. Видео отсняли журналисты "Суспільне. Чернігів".