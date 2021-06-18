Фукс отреагировал на персональные санкции

Бизнесмен собирается обжаловать санкции в суде. Фото: "Ліга"

Бизнесмен Павел Фукс намерен обжаловать в суде решение о наложении на него персональных санкций.

"Я буду бороться за свое имя и подам в суд на это решение", - сказал он на телеканале "Украина 24".

"Я - гражданин Украины, который платит налоги, за счет которых финансируется в том числе армия. Я не имею отношения к тем компаниям, о которых говорил Данилов", - сказал он.

Фукс связал это решение с бывшей принадлежностью Алексея Данилова к партии "Яблоко".

"Лидер этой партии - Михаил Бродский. Это месть Данилова мне лично", - заявил он.

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Между Фуксом и Бродским несколько лет тянется бизнес-конфликт.

Фукс сказал, что не намерен покидать Украину.

Совет национальной безопасности и обороны ввела санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.