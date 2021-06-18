Фукс отреагировал на персональные санкции

Бизнесмен Павел Фукс намерен обжаловать в суде решение о наложении на него персональных санкций.
"Я буду бороться за свое имя и подам в суд на это решение", - сказал он на телеканале "Украина 24".
"Я - гражданин Украины, который платит налоги, за счет которых финансируется в том числе армия. Я не имею отношения к тем компаниям, о которых говорил Данилов", - сказал он.
Фукс связал это решение с бывшей принадлежностью Алексея Данилова к партии "Яблоко".
"Лидер этой партии - Михаил Бродский. Это месть Данилова мне лично", - заявил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
Между Фуксом и Бродским несколько лет тянется бизнес-конфликт.
Фукс сказал, что не намерен покидать Украину.
Совет национальной безопасности и обороны ввела санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.
Комментарии