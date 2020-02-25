Фракция кума Путина завалила Раду правками. Депутаты перестали ходить на работу

Бывшие "регионалы" возле трибуны парламента

Только 178 из 423 народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в феврале. Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

Показатели посещения снизились по сравнению с другими месяцами.

В этом месяце состоялись 13 пленарных заседаний.

Для сравнения: в декабре все заседания посетили 240 нардепов, ноябре - 299.

Среди фракций самые высокие показатели посещения у депутатов "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности".

На заседаниях присутствовали 75% депутатов СН, 67% - "Голоса" и 62% - ЕС. Более низкие результаты у ОПЗЖ - 57% и "Батькивщины" - 55%.

Однако эти цифры все же значительно ниже, чем месяцем ранее.

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"В начале февраля парламент перешел к рассмотрению поправок.

Традиционно это та процедура, которая не привлекает особого внимания парламентариев. Большинство поправок депутатами не учитываются, а их рассмотрение является, скорее, формальным, чем реальным механизмом влияния на текст законопроекта. Вероятно, именно это и стало причиной снижения активности депутатов в феврале", - объяснил глава КИУ Алексей Кошель.

Верховная Рада рассмотрела более 1500 поправок из 4018 к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Больше всего поступило от ОПЗЖ - 3632.