Фракции кума Путина и Тимошенко больше всех не голосуют в Раде

Обе фракции приняли участие лишь в 62% голосований.

Фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины" меньше всех участвуют в голосованиях.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

Обе фракции приняли участие лишь в 62% голосований Верховной Рады, подсчитали эксперты.

Чаще всего участвовали в голосованиях (голосовали "за", "против" или "воздержался") народные депутаты от "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности".

В среднем нардепы от "СН" приняли участие в 86% голосований, "Голоса" - 85%, "ЕС" - 79%. То есть один нардеп от этих политсил участвовал в 8 из 10 голосований.

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"Среди народных депутатов существует неформальное разделение голосований на технические и важные.

К первым относятся голосования за поправки и процедурные вопросы. Поэтому довольно часто нардепы приобщаются только за голосование непосредственного за принятие законов, тогда как "технические" голосования игнорируют", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

Больше всего фактов кнопкодавства зафиксировано среди нардепов фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев, посчитали в движении "Чесно".