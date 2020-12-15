ФОПы никуда не уйдут: они останутся протестовать на Майдане

ФОПы остаются протестовать на Майдане. Фото:www.facebook.com/savefop/

Участники акции протеста "SaveФОП" заявили, что останутся на Майдане Независимости. Они также обратились к иностранным дипломатическим представительствам с заявлением о том, что украинская власть преследует и давит на них.

Об этом сообщает "УНИАН".

Митингующие решили не возвращаться в Верховную Раду. Свой протест продлят на Майдане Независимости. Они также обратились к иностранным дипломатическим представительствам из-за нарушения их права на мирные собрания и акции протеста.

Участники акции сообщили, что полицейские отобрали у них палатки и избили нескольких человек.

Полицейские стоят с правой стороны Майдана Независимости напротив участников акции протеста, которые размещены вокруг стелы Независимости.

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ФОПы просят полицейских не применять силу к ним и вспомнить 2014 год, времена Революции Достоинства.

Сейчас правоохранители перекрыли движение от Европейской площади до перекрестка ул. Крещатик и Прорезной.

На митинг с требованием отменить карантинные ограничения для малого и макробизнесу и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекту о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями в 1 января 2022 не остановила протесты. Во время сегодняшнего протеста пострадали 40 правоохранителей.