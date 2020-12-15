ФОПы разворачивают палатки под Радой и зажигают файеры - начались столкновения с силовиками

В Киеве возле здания Верховной Рады проходит очередной митинг предпринимателей. Они перекрыли центральную ул. Крещатик.

На ул. Банковой протестующие устроили "цветную" акцию под зданием Офиса президента, пишет в Telegram "Политика страны".

Фото: Twitter "Прямий"

Несколько мужчин в защитных масках во главе колонны предпринимателей с зажженными файерами двинулись в сторону Крещатика до Бессарабского рынка.

Силовики усилили охрану Рады, поэтому входы на территорию парламента не заблокированы, пишут "Факты ICTV".

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Некоторые протестующие говорят, что будут ставить палаточный городок.

Когда они попытались установить палатки на Майдане, полиция стала препятствовать этому. Правоохранители отобрали у митингующих несколько палаток и выбросили их за ограждение. Начались столкновения, пишет ТСН.

"Полиция Киева призывает организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирний формат проведения мероприятия", - говорится в сообщении полиции.

На митинг с требованием отменить карантин для малого и микробизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекта о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 не остановило протесты.