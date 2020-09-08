Фокина вызывают на заседание комитета Рады из-за заявлений относительно Донбасса

Фокина ждут комитете Рады 15 сентября. Фото: Укринформ

Заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина 15 сентября вызывают на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Комитет хочет заслушать его позицию о нарушении перемирия на Донбассе.

"Особенно интересно будет послушать позицию заместителя председателя ТКГ в контексте нарушения перемирия со стороны агрессора и наши очередные потери на фронте. Убежден, что человек, который артикулирует откровенно пророссийские месседжи, не имеет права представлять Украину на международных переговорах", - отметил председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин в Facebook.

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Заседание будет открытым для СМИ.

Также приглашены глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и представители депутатских фракций Верховной Рады, Офиса президента, Рады нацбезопасности и обороны, СБУ, Центральной избирательной комиссии и правительства.

18 августа Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Недавно Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей. Также он высказался о возможном компромиссе с Россией, где Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а РФ снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что отдельные комментарии по амнистии и особый статус Донбасса Фокина не отражают официальной позиции Украины.