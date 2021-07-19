"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино

"Госкино с независимого органа, который строили столько лет, превратился в послушную игрушку в руках власти", говорит Дмитрий Капранов. Фото: "Европейская правда"

Госкино, которое не допустило к государственному финансированию проект режиссера Олега Сенцова, как он заявил, по указанию Офиса президента, превратилось в игрушку в руках власти. Так хотят воплощать свои желания за государственные деньги. Такое мнение Gazeta.ua выразил писатель Дмитрий Капранов.

"Госкино из независимого органа, который строили столько лет, превратился в послушную игрушку в руках власти. Теперь будут снимать только то, что они скажут. Власть сможет воплощать свои "хотелки" через государственное финансирование", – говорит Капранов.

Добавляет: "Это сознательная позиция. Эта власть занималась шоу-бизнесом. Она прекрасно понимает, что это большие деньги. Если есть финансирование культуры, то его Банковая хочет переключить на себя, на своих друзей или лояльных людей. Какой смысл финансировать того, кто потом тебя будет ругать? "

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Команда Зеленского думает, что это их деньги, говорит писатель. Продолжает: "Значит, финансировать будут тех, кого захотят. Это типичные авторитарные замашки. Несмотря на то, что называют себя "слугами народа", считают – хозяевами страны. Уже деньги дают только лояльным авторам. По правилу – "Сиди молча и не лай", если тебя финансирует государство. Не для этого сделали Госкино с экспертами, чтобы так просто можно было свернуть систему. Как восстал Культурный фонд, когда туда начала влезать власть, надеемся, эксперты также будут иметь честь".

"В этом питчинге мы – коллеги Сенцова по несчастью. Там был проект на наш сценарий "13 января". Он также не прошел во второй тур. В прошлом году питчинг выиграл, но его сняли. Так же было и в позапрошлом году. Это не случайность. Это – тенденция. Экспертам Госкино начали указывать, какие фильмы пропускать. Может персонально Сенцова не любят. Наш фильм был о Майдане. Возможно, не любят именно Революцию достоинства. Это не вовремя для них", – говорит Капранов.

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Добавляет: "Надвигается ползучий автортаризм. Он начинается с того, что люди боятся что-то сделать, потому что потом им получать деньги. Авторитаризм в культурной сфере – очень плохо. Культура должна быть независимой от власти, должна влиять на умы людей, резонировать в обществе. А это – советская система. Ты или не лаешь и пишешь о Ленине, или мы не дадим тебе работать и занимать должность. Послушный художник-конформист не может творить искусство. Все идет к вырождению людей и творчества. Искусство – это не про нашу власть. Они не знают, что это такое".

Новый проект украинского кинорежиссера Олега Сенцова не допустили к государственному финансированию. По словам режиссера, это месть руководителя Офиса президента Андрея Ермака за гражданскую позицию режиссера. Об этом Сенцов сообщил в Facebook. Заявил, что эксперты поставили низкие оценки по указанию Ермака.