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среда, 09 октября 2019 15:35

Философ рассказал, в чем опасность "формулы Штайнмайера"

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Философ рассказал, в чем опасность &quot;формулы Штайнмайера&quot;
Надо максимально думать о национальных интересах, видеть все риски - Владимир Ермоленко. Фото: zbruc.eu

Опасность "формулы Штайнмайера" в том, что ответственность за выполнение Минских соглашений будет возлагаться на Украину.

Об этом Gazeta.ua рассказал философ Владимир Ермоленко.

- Есть толчок, который может вести к большим переменам, - говорит Ермоленко. - Это переход к политической части выполнения Минских соглашений. В частности, постановка вопроса о выборах до того, как решена проблема с окончанием стрельбы. Это то, чего Порошенко избегал, потому что в политической части "Минска" есть много рисков для Украины. Они фактически кладут обязательства только на нас, а не на Россию. Это может быть серьезное ослабление наших позиций.

Как сделать "формулу Штайнмайера" для нас приемлемой?

- В тему выборов на Донбассе нынешняя власть пытается максимально заложить интересы Киева. Это возможно в рамках толкования Минских соглашений. По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, все должно пройти согласно нашему законодательству. С допуском партий и медиа к избирательному процессу. Сначала Украина возвращается на Донбасс. Соответственно, контролирует границу. Это означает расформирование ДНР и ЛНР как квазигосударств. И только потом - выборы. Это для россиян неприемлемо.

Все зависит от того, насколько Украина сможет сейчас в "нормандском формате" доказать, что должна быть именно такая логика, такая последовательность действий.

Может ли Украина избавиться от Минских соглашений?

- От них можно избавиться. Украина акцентировала на них в последние пять лет, потому что они были залогом сохранения санкций. Европейские и американские партнеры говорили: "Будут санкции все время, когда Россия не выполняет Минские соглашения". Это был такой цемент, который немного все же успокаивал ситуацию.

Сейчас опасность заключается в том, что ответственность за выполнение Минских соглашений будет возложена на Украину. Связь между действиями России, невыполнением этих договоренностей и санкциями понемногу разрушается. Если их начнут снимать, для Украины не будет никакого интереса дальше выполнять "Минск".

Принесет ли президент Зеленский мир? Каковы будут последствия для власти, страны?

- Надо максимально думать о национальных интересах, видеть все риски. Один из них - это возвращение Донбасса на российских условиях, которое сделает его анклавом страны-агрессора в Украине.

Мое ощущение, что все это все равно будет упираться в какие-то детали, снова будет восстанавливаться патовая ситуация.

Кто будет контролировать то, что на самом деле мы контролируем границу? Есть ли полное доверие к ОБСЕ, что они действительно дадут честный вывод, если там что-то не так. Много вопросов. Если Зеленский и его окружение действительно хотят отстаивать национальные интересы, то, зная Россию, которая неготова к компромиссам, все будет упираться в такие вопросы. А если мы будем сдавать свои интересы, то да - Донбасс быстро вернется.

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1 октября в Минске Леонид Кучма подписал письмо к Мартину Сайдику, представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на переговорах касательно Донбасса. В нем украинская сторона соглашается на воплощение в свое законодательство так называемой "формулы Штайнмайера": Донбасс получит особый статус на время проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после того, как их результаты признает ОБСЕ. Официальное подтверждение намерений было условием Москвы для проведения встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России. В последний раз "нормандская четверка" собиралась в октябре 2016-го.

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