Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог

Михаил Басараб: мы оказались в ситуации, когда вынуждены бесконечно идти на уступки агрессору. Это поощряет Россию к еще более наглому поведению. Фото: Gazeta.ua

Разведение войск, которое должно состояться 7 октября в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, сорвалось из-за обстрела боевиков. В субботу, 5 октября, пресс-центр ООС сообщил об обстреле Петровского, во время которого ранили украинского солдата. На следующий день террористы 20 минут били по окрестностям Золотого. Погиб один военный ВСУ.

Рамочное соглашение "о разведении сил и средств" подписали в Минске еще в 2016 году. По нему возле Станицы Луганской, Золотого и Петровского обе стороны должны были отойти каждая на 1 км от линии соприкосновения. Главное условие отвода - семь дней без обстрелов на этих участках фронта. Однако в районе Золотого и Петровского его до сих пор не удается выполнить - боевики регулярно нарушают режим тишины.

Кремль всеми силами показывает, что именно от него зависит ход событий на Донбассе. В такой ситуации президент Зеленский имеет негативный и положительный сценарий. От того, какой выберет, будет зависеть судьба государства.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Михаил Басараб.

Почему после стольких уступок с украинской стороны боевики не соблюдают режим тишины?

- На Донбассе воюют российские оккупационные войска и мы должны это помнить. То, что обстрелы не прекратились означает лишь одно - Россия как не выполняла свои договоренности, так и не делает этого сегодня. Это не изменилось даже после внедрения так называемого мирного плана в виде "формулы Штайнмайера". РФ продолжает дестабилизировать Украину через Донбасс.

Как наша власть должна действовать в этой ситуации?

- К сожалению, уступки Кремлю и согласие Зеленского на унизительное поражение свидетельствуют о том, что наша власть не имеет представления о реальных намерениях России. Москва хочет не контроля над Донбассом, а полного уничтожения украинской государственности. Видим, что обстрелы продолжаются даже после того, как Зеленский сказал, что он на все готов. Мол, дайте просто семь дней отдыха. И сможем встретиться в Нормандском формате, подписать указы и об особом статусе, и о проведении выборов на оккупированной территории. Однако даже это согласие Киева не удовлетворяет Кремль, ведь мы прекрасно понимаем, что именно российские генералы руководят действиями боевиков. Москва подает Украины понятные сигналы, не пойдет на уступки и не сделает ни одного шага навстречу. Надеюсь, Зеленский поймет в какую ловушку ведет себя и Украину.

Как дальше будет развиваться ситуация вокруг разведения войск? Насколько эта идея опасна?

- Российские оккупационные войска не будут соблюдать режим тишины семь необходимых дней. Поэтому никакого разведения не будет. Москва планирует насмехаться над Украиной и Европой. Могут пойти на какие-то уступки, но потом обязательно нарушат договоренности. Это - специфика российской дипломатии. Кремль хочет демонстрировать полное доминирование в переговорном процессе. Показывает, что именно от него зависит развитие ситуации.

Украинские добровольцы, участники российско-украинской войны в последние дни заявляют, что готовы защищать государственных суверенитет и граждан в прифронтовой зоне, если ВСУ оставят свои позиции. Уже есть информация, что добровольцы приехали к месту ориентировочного разведения войск. Как дальше будут развиваться события предсказать трудно. Но украинская сторона должна активно подчеркивать, что договоренности о прекращении огня и цивилизованном разведении не выполняет именно Россия. Наши военные просто реагируют на это должным образом.

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Руководитель украинского МИД Вадим Пристайко говорит, что Россия ставит новые условия перед Нормадським форматом. Хотят заранее согласовать документ, который лидеры подпишут на встрече. Кремль саботирует встречу на высшем уровне?

- Стратегия РФ заключается в том, чтобы удерживать главную позицию в так называемом мирном урегулировании. Кремль пытается уничтожить авторитет и популярность Зеленского среди украинцев. Хочет просто использовать его как средство для достижения собственных целей, а затем выбросить на свалку истории как президента, который предал свое государство. Именно поэтому Путин будет оттягивать встречу в Нормандской формате. Истощать украинского президента, зная, что тот гонится за фишечками и быстрыми тактическими победами.

Нормандское заседание может состояться только по инициативе РФ. У нее есть все ресурсы, чтобы затянуть его максимально. Путин удачно манипулирует европейскими политиками, истощая и их. Москва ждет, когда авторитет западных лидеров и Зеленского упадет. Тогда, возможно, согласится сесть за стол переговоров, чтобы истощеные оппоненты подписали нужные ей бумаги.

Украина пошла на предыдущие требования Кремля, надеясь на честность россиян. Но так мы демонстрируем свою слабость. Оказались в ситуации, когда вынуждены бесконечно идти на уступки агрессору. Это поощряет Россию к еще более наглому поведению.

Наша власть согласится на новое требование Кремля? Насколько это опасно?

- Подписать на Нормандском формате можно все, что угодно. Но не факт, что это удастся потом реализовать. Слова и действия Зеленского показывают, что он готов на широкому компромисс. Но это не значит, что эти решения будут легитимными и законными. Украинское общество не воспримет капитуляционные обязательства, что на страну возьмет президент. Если он твердо встанет на путь государственной измены и примет решения, противоречащие настроениям народа, будут серьезные политические последствия. Начнется масштабный общественный протест. А невозможность внедрить решение, что подписали в Нормандии, поставит вопрос о легитимности президента.

Как дальше будут развиваться события вокруг Нормандского формата?

- Есть два сценария. Один из них положительный. Зеленский поймет, что из-за отсутствия опыта и плохих советов окружения он влип в проблемы. Но на сегодня еще может остановиться. Президента до сих пор поддерживает высокий процент населения. Может сказать, что из-за грубых нарушений со стороны РФ он прекращает разговор о каких-либо уступках. Из-за игнорирования Путиным компонента безопасности, Киев может потребовать изменения повестки дня в переговорном процессе. Украина должна четко требовать от мира окончательного признания факта российской агрессии и оккупации Донбасса и Крыма. Именно РФ должна нести всю политико-правовую ответственность за это. Также Киев имеет добиваться возмещения убытков. Президент Зеленский может заявить, что пока Россия не оставит украинские территории, не будет никаких уступок. К этому времени действует наше законодательство, признающее РФ - государством-агрессором, а Крым и Донбасс - оккупированными территориями.

Негативный сценарий заключается в том, что Зеленский продолжит танцевать на граблях. Будет игнорировать нарушения со стороны Кремля. Далее пойдет на уступки.

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Какие последствия будут, если президент выберет этот путь?

- Тогда судьба украинского президента окажется в руках России. Именно она будет определять дату встреч, заседаний, переговоров. Но с другой стороны на Зеленского будет давить украинское общество, которое он игнорирует. Уровень доверия к президенту упадет и начнет снижается уровень его легитимности. Так может даже потерять свою должность.

Сейчас очень многое зависит от того, какой именно из этих двух сценарии выберет президент Зеленский.

Разведение войск удалось частично реализовать в районе Станицы Луганской. 30 июня этого года обе стороны отошли от линии соприкосновения. ВСУ даже начали разбирать свои позиции. Однако укрепления боевиков до сих пор стоят.