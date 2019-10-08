 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Просмотров: 441
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 216
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2385
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1710
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4329
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6147
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3717
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1962
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 504
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
14
18
8
4
20
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
В Киеве прошел &quot;суд&quot; над Путиным
В Киеве прошел "суд" над Путиным
Карпаты засыпало снегом
Карпаты засыпало снегом
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
Видео
Все видео
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
Украину укрыло снегом
Украину укрыло снегом
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1548
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6282
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1251
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 621
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 15:53

Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог

  Комментировать
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Михаил Басараб: мы оказались в ситуации, когда вынуждены бесконечно идти на уступки агрессору. Это поощряет Россию к еще более наглому поведению. Фото: Gazeta.ua

Разведение войск, которое должно состояться 7 октября в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, сорвалось из-за обстрела боевиков. В субботу, 5 октября, пресс-центр ООС сообщил об обстреле Петровского, во время которого ранили украинского солдата. На следующий день террористы 20 минут били по окрестностям Золотого. Погиб один военный ВСУ.

Рамочное соглашение "о разведении сил и средств" подписали в Минске еще в 2016 году. По нему возле Станицы Луганской, Золотого и Петровского обе стороны должны были отойти каждая на 1 км от линии соприкосновения. Главное условие отвода - семь дней без обстрелов на этих участках фронта. Однако в районе Золотого и Петровского его до сих пор не удается выполнить - боевики регулярно нарушают режим тишины.

Кремль всеми силами показывает, что именно от него зависит ход событий на Донбассе. В такой ситуации президент Зеленский имеет негативный и положительный сценарий. От того, какой выберет, будет зависеть судьба государства.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Михаил Басараб.

Почему после стольких уступок с украинской стороны боевики не соблюдают режим тишины?

- На Донбассе воюют российские оккупационные войска и мы должны это помнить. То, что обстрелы не прекратились означает лишь одно - Россия как не выполняла свои договоренности, так и не делает этого сегодня. Это не изменилось даже после внедрения так называемого мирного плана в виде "формулы Штайнмайера". РФ продолжает дестабилизировать Украину через Донбасс.

Как наша власть должна действовать в этой ситуации?

- К сожалению, уступки Кремлю и согласие Зеленского на унизительное поражение свидетельствуют о том, что наша власть не имеет представления о реальных намерениях России. Москва хочет не контроля над Донбассом, а полного уничтожения украинской государственности. Видим, что обстрелы продолжаются даже после того, как Зеленский сказал, что он на все готов. Мол, дайте просто семь дней отдыха. И сможем встретиться в Нормандском формате, подписать указы и об особом статусе, и о проведении выборов на оккупированной территории. Однако даже это согласие Киева не удовлетворяет Кремль, ведь мы прекрасно понимаем, что именно российские генералы руководят действиями боевиков. Москва подает Украины понятные сигналы, не пойдет на уступки и не сделает ни одного шага навстречу. Надеюсь, Зеленский поймет в какую ловушку ведет себя и Украину.

Как дальше будет развиваться ситуация вокруг разведения войск? Насколько эта идея опасна?

- Российские оккупационные войска не будут соблюдать режим тишины семь необходимых дней. Поэтому никакого разведения не будет. Москва планирует насмехаться над Украиной и Европой. Могут пойти на какие-то уступки, но потом обязательно нарушат договоренности. Это - специфика российской дипломатии. Кремль хочет демонстрировать полное доминирование в переговорном процессе. Показывает, что именно от него зависит развитие ситуации.

Украинские добровольцы, участники российско-украинской войны в последние дни заявляют, что готовы защищать государственных суверенитет и граждан в прифронтовой зоне, если ВСУ оставят свои позиции. Уже есть информация, что добровольцы приехали к месту ориентировочного разведения войск. Как дальше будут развиваться события предсказать трудно. Но украинская сторона должна активно подчеркивать, что договоренности о прекращении огня и цивилизованном разведении не выполняет именно Россия. Наши военные просто реагируют на это должным образом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко: Путин не хочет "нормандской встречи"

Руководитель украинского МИД Вадим Пристайко говорит, что Россия ставит новые условия перед Нормадським форматом. Хотят заранее согласовать документ, который лидеры подпишут на встрече. Кремль саботирует встречу на высшем уровне?

- Стратегия РФ заключается в том, чтобы удерживать главную позицию в так называемом мирном урегулировании. Кремль пытается уничтожить авторитет и популярность Зеленского среди украинцев. Хочет просто использовать его как средство для достижения собственных целей, а затем выбросить на свалку истории как президента, который предал свое государство. Именно поэтому Путин будет оттягивать встречу в Нормандской формате. Истощать украинского президента, зная, что тот гонится за фишечками и быстрыми тактическими победами.

Нормандское заседание может состояться только по инициативе РФ. У нее есть все ресурсы, чтобы затянуть его максимально. Путин удачно манипулирует европейскими политиками, истощая и их. Москва ждет, когда авторитет западных лидеров и Зеленского упадет. Тогда, возможно, согласится сесть за стол переговоров, чтобы истощеные оппоненты подписали нужные ей бумаги.

Украина пошла на предыдущие требования Кремля, надеясь на честность россиян. Но так мы демонстрируем свою слабость. Оказались в ситуации, когда вынуждены бесконечно идти на уступки агрессору. Это поощряет Россию к еще более наглому поведению.

Наша власть согласится на новое требование Кремля? Насколько это опасно?

- Подписать на Нормандском формате можно все, что угодно. Но не факт, что это удастся потом реализовать. Слова и действия Зеленского показывают, что он готов на широкому компромисс. Но это не значит, что эти решения будут легитимными и законными. Украинское общество не воспримет капитуляционные обязательства, что на страну возьмет президент. Если он твердо встанет на путь государственной измены и примет решения, противоречащие настроениям народа, будут серьезные политические последствия. Начнется масштабный общественный протест. А невозможность внедрить решение, что подписали в Нормандии, поставит вопрос о легитимности президента.

Как дальше будут развиваться события вокруг Нормандского формата?

- Есть два сценария. Один из них положительный. Зеленский поймет, что из-за отсутствия опыта и плохих советов окружения он влип в проблемы. Но на сегодня еще может остановиться. Президента до сих пор поддерживает высокий процент населения. Может сказать, что из-за грубых нарушений со стороны РФ он прекращает разговор о каких-либо уступках. Из-за игнорирования Путиным компонента безопасности, Киев может потребовать изменения повестки дня в переговорном процессе. Украина должна четко требовать от мира окончательного признания факта российской агрессии и оккупации Донбасса и Крыма. Именно РФ должна нести всю политико-правовую ответственность за это. Также Киев имеет добиваться возмещения убытков. Президент Зеленский может заявить, что пока Россия не оставит украинские территории, не будет никаких уступок. К этому времени действует наше законодательство, признающее РФ - государством-агрессором, а Крым и Донбасс - оккупированными территориями.

Негативный сценарий заключается в том, что Зеленский продолжит танцевать на граблях. Будет игнорировать нарушения со стороны Кремля. Далее пойдет на уступки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бросить все и готовиться к атаке. Пристайко назвал три варианта по Донбассу

Какие последствия будут, если президент выберет этот путь?

- Тогда судьба украинского президента окажется в руках России. Именно она будет определять дату встреч, заседаний, переговоров. Но с другой стороны на Зеленского будет давить украинское общество, которое он игнорирует. Уровень доверия к президенту упадет и начнет снижается уровень его легитимности. Так может даже потерять свою должность.

Сейчас очень многое зависит от того, какой именно из этих двух сценарии выберет президент Зеленский.

Разведение войск удалось частично реализовать в районе Станицы Луганской. 30 июня этого года обе стороны отошли от линии соприкосновения. ВСУ даже начали разбирать свои позиции. Однако укрепления боевиков до сих пор стоят.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 229233
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 116327
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 58167
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 22385
&quot;Стыд пропал&quot; - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
"Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
8
 1 Просмотров: 18684
Общество
Когда ждать осенних каникул в школе
Когда ждать осенних каникул в школе Просмотров: 72
С комиссии регулирования в сферах энергетики и комуслуг ушли двое участников
С комиссии регулирования в сферах энергетики и комуслуг ушли двое участников Просмотров: 18
Правительство будет способствовать импорту газа в Молдову без участия Газпрома
Правительство будет способствовать импорту газа в Молдову без участия Газпрома Просмотров: 54
Туск разозлился на Джонсона из-за Brexit
Туск разозлился на Джонсона из-за Brexit Просмотров: 153
На австрийском фестивале представят украинские фильмы
На австрийском фестивале представят украинские фильмы Просмотров: 27
Больше всего комментируют
6
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
5
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
3
"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
Голосов: 45945
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua