Филатов назвал идею Коломойского негативом и похвалил Зеленского

Филатов надеется, что Зеленский не "забронзовеет". Фото: radiosvoboda.org

Мэр Днипра Борис Филатов назвал разговоры олигарха Игоря Коломойского об объявлении дефолта "негативом". В то же время похвалил президента Владимира Зеленского.

Об этом Филатов сказал в интервью "Радіо Свобода"

"Я оцениваю его (заявление. - Gazeta.ua) отрицательно. Потому что он мыслит с вершины какой-то понятной ему системы. Может, когда он говорит о дефолте, он где-то в мозгах держит долги Приватбанка у себя в голове. Но для людей это будет очень плохо. Поэтому я должен думать как городской глава, в первую очередь, об интересах людей, а не об интересах крупных систем. Поэтому считаю, что эта идея достаточно контроверсионная", - объяснил мэр.

Филатов заявил, что Зеленский неподконтролен Коломойскому.

"Владимир Александрович абсолютно самостоятельный человек, и у него свой путь. Нельзя отрицать то, что они знакомы, что у них были общие бизнес-проекты. Но я уверен, что неподконтролен", - сказал он.

"Да слушайте, он абсолютно нормальный земной человек. Но место сидения определяет точку зрения. И мне бы, конечно, меньше всего хотелось, чтобы нормальный, абсолютно приземленный, позитивный человек по имени Владимир забронзовел, понимаете?

Я могу оценивать Владимира Александровича сегодня (и тогда Володю) как порядочного человека, который хочет сделать что-то хорошее, войти в историю, в котором есть благие намерения. И я бы очень не хотел, чтобы эти намерения повторили поговорку "Благими намерениями выстлана дорога в ад". Этого я боюсь", - заявил Филатов.

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Мэр Днипра Борис Филатов не будет баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах. Об этом он заявил в своем видеоблоге.