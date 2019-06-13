Филатов назвал идею Коломойского негативом и похвалил Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2160
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 17910
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7164
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 747
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2403
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2637
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5202
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 459
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 2043
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Вятрович выбрал партию
Вятрович выбрал партию
Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину
Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1386
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2943
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5148
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 99
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
четверг, 13 июня 2019 17:03

Филатов назвал идею Коломойского негативом и похвалил Зеленского

  Комментировать
Филатов назвал идею Коломойского негативом и похвалил Зеленского
Филатов надеется, что Зеленский не "забронзовеет". Фото: radiosvoboda.org

Мэр Днипра Борис Филатов назвал разговоры олигарха Игоря Коломойского об объявлении дефолта "негативом". В то же время похвалил президента Владимира Зеленского.

Об этом Филатов сказал в интервью "Радіо Свобода"

"Я оцениваю его (заявление. - Gazeta.ua) отрицательно. Потому что он мыслит с вершины какой-то понятной ему системы. Может, когда он говорит о дефолте, он где-то в мозгах держит долги Приватбанка у себя в голове. Но для людей это будет очень плохо. Поэтому я должен думать как городской глава, в первую очередь, об интересах людей, а не об интересах крупных систем. Поэтому считаю, что эта идея достаточно контроверсионная", - объяснил мэр.

Филатов заявил, что Зеленский неподконтролен Коломойскому.

"Владимир Александрович абсолютно самостоятельный человек, и у него свой путь. Нельзя отрицать то, что они знакомы, что у них были общие бизнес-проекты. Но я уверен, что неподконтролен", - сказал он.

"Да слушайте, он абсолютно нормальный земной человек. Но место сидения определяет точку зрения. И мне бы, конечно, меньше всего хотелось, чтобы нормальный, абсолютно приземленный, позитивный человек по имени Владимир забронзовел, понимаете?

Я могу оценивать Владимира Александровича сегодня (и тогда Володю) как порядочного человека, который хочет сделать что-то хорошее, войти в историю, в котором есть благие намерения. И я бы очень не хотел, чтобы эти намерения повторили поговорку "Благими намерениями выстлана дорога в ад". Этого я боюсь", - заявил Филатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище

Мэр Днипра Борис Филатов не будет баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах. Об этом он заявил в своем видеоблоге.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Филатов назвал идею Коломойского негативом и похвалил Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Украинский предводитель сбежал в Москву

Создали общество защиты языка

Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик

Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек

Единственная в истории украинка выиграла чемпионский титул

На Кубани убили сторонника соборной Украины

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил, как авто

Самое читаемое
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
8
 1 Просмотров: 72597
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 27769
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 27476
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 19887
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 17919
Политика
Смешко судится с соратником Тимошенко
Смешко судится с соратником Тимошенко Просмотров: 27
Саакашвили идет в Раду и показал список
Саакашвили идет в Раду и показал список 1 Просмотров: 576
Вятрович выбрал партию
Вятрович выбрал партию
 Просмотров: 2043
Министр рассказал, что делают "смотрящие" на государственных шахтах
Министр рассказал, что делают "смотрящие" на государственных шахтах
 1 Просмотров: 378
В списке партии Зеленского "вылез" кум Медведчука
В списке партии Зеленского "вылез" кум Медведчука 1 Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
17
Приходько выиграла суд у Порошенко
9
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
9
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
Голосов: 3242
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua