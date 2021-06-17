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четверг, 17 июня 2021 19:30

Филатов и Корбан "примазываются" к освобождению Мариуполя – экс-начальник штаба полка "Азов"

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Филатов и Корбан &quot;примазываются&quot; к освобождению Мариуполя – экс-начальник штаба полка &quot;Азов&quot;
Экс-начальник штаба полка "Азов" Соболевский прокомментировал заявление Филатова. Фото: racurs.ua

Мариуполь освобождал полк "Азов" при поддержке подразделения "Днепр-1", Нацгвардии и МВД. Но все чаще появляются политики, которые пытаются эту победу представить своей.

Так слова мэра Днепра Бориса Филатова к годовщине освобождения Мариуполя в сети Facebook прокомментировал Владислав Соболевский, экс-начальник штаба полка "Азов" в комментарии для 5 канала.

"На самом деле мы уже пережили все троллинг атаки, которые только можно было себе представить. Этот пост Филатова даже не был для нас сюрпризом. Еще раз скажу, что у меня слово/фамилия "Филатов" и слова "Азов", "освобождение Мариуполя" лежат в совершенно разных комнатах и ​​никак между собой не связаны ", - заявил Соболевский.

В качестве примера медийного фейка об освобождении Мариуполя он приводит общеизвестные кадры, где БМП проскакивает сквозь баррикады. А эти события произошли не 13 июня, когда город был освобожден, а почти за месяц до этого - 9 мая, когда украинская бронетехника после неудачного штурма покидала город. В то время как освобождение города происходило без привлечения тяжелой техники.

"Когда вы увидите плакат, на котором изображена эта "бэха", которая прыгает, подпись "13.06", то это фейк на самом деле. Мы же любим свою историю, в том числе новейшую, поэтому должны разбираться. На таких плакатах должен быть изображен Камаз с пулеметом "Утес", обшитый металлом вручную. Этот Камаз называется "пряник". Вот он является символом освобождения Мариуполя", - считает азовец.

Отдельно он прокомментировал возможную причастность Геннадия Корбана к освобождению города, на что указывает в своем посте Филатов.

"Ничего никогда не слышал о Корбане как о солдате, который вместе со мной, плечом к плечу что-то освобождал. С другой стороны, читал статьи о каких-то совещаниях, связанных с Иловайском. Не более того. Я думаю, что нам в контексте Мариуполя надо больше думать об увековечении памяти о нераспространении фейков, и о том, как дальше развивать эти города, а не об участии различных одиозных политиков в том, в чем они на самом деле не участвовали

По мнению Соболевского, украинцы должны беречь память о новейшей истории Украины и не позволять политизировать этот вопрос. А те политики, которые действительно хотят сделать доброе дело должны работать над восстановлением освобожденных территорий.

"Хочу передать привет всем политикам, которые хотят участвовать в освобождении Мариуполя в том или ином смысле. Приезжайте, восстанавливайте город. Есть еще так много городов, которые можно освободить. Надо готовиться уже сейчас. Вкладывайте в армию деньги, время, в наших ребят. Мы вместе победим. Тогда и будете пиариться ", - заявил Владислав Соболевский.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов решил прокомментировать марш в честь 7-й годовщины освобождения Мариуполя, который проводили "Национальный корпус" вместе с другими патриотическими силами. В этом посте он указал на свое и его коллеги и бизнес-партнера Геннадия Корбана недооцененное участие в освобождении этого города, и пожаловался, что "причастные к этому до сих пор не награждены".

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Дата
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