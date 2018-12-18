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вторник, 18 декабря 2018 17:49

Филарет высказался о создании Поместной церкви

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Филарет высказался о создании Поместной церкви
Филарет поблагодарил всех, кто помог создать Поместную церковь. ФОТО: Униан

Почетный патриарх Филарет поблагодарил президента Украины Петра Порошенко и Вселенского патриарха Варфоломея за помощь в создании Православной церкви Украины. Об этом написали на сайте президента Украины 18 декабря.

После службы в тернопольской церкви Воздвижения честного Креста Филарет обратился к прихожанам с речью.

"Мы достигли образования в Украине единой Украинской православной автокефальной церкви. Этот акт имеет эпохальное значение, потому что за всю тысячелетнюю историю мы никогда не имели признанной автокефальной украинской церкви. Мы боролись, нас побеждали, мы достигали и нашу победу отвергали. А сегодня мы имеем признанную Украинскую автокефальную церковь", - сказал он.

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Филарет также отметил, что "Православную церковь удалось создать, прежде всего, благодаря решимости Вселенского патриарха, а еще больше заслуга - президента".

"Поэтому, Петр Алексеевич, мы искренне благодарим за то, что вы взяли на себя этот крест, донесли до того места, где мы победили", - подчеркнул Филарет, выразив благодарность всем, кто присоединился к процессу объединения.

Раньше сообщалось, что Филарет прибыл в одежде митрополита на Объединительный собор.

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Дата
18
декабря

Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко

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