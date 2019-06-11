Филарет просит поддержки у Зеленского

Представители УПЦ КП просят защитить права и независимость церкви. Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Президент Владимир Зеленский должен вмешаться в ситуацию, которая складывается между украинскими православными церквями. Об этом его просят участники Форума украинской интеллигенции "За Українську православну церкву! За Київський патріархат". Они отстаивают существование церкви под управлением Киевского патриархата.

О ситуации, сложившейся вокруг УПЦ-КП говорили в Киеве 11 июня на Форуме украинской интеллигенции, где приняли участие известные политические и общественные деятели, ученые, художники и писатели, журналисты и ветераны АТО. Они просят защитить права церкви и ее независимость. Также участники говорят, что поддерживают курс на европейскую интеграцию страны и готовы к диалогу с властью, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Обращаемся к вам с просьбой поддержать Украинскую православную церковь - Киевский патриархат от любых посягательств на его права и вмешательств в ее внутреннюю жизнь", - говорится в обращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет: Мы не принимаем томос

Ранее патриарх Филарет заявил, что на Соборе была достигнута договоренность о том, что он будет руководить вновь созданной церковью в Украине, а предстоятель Православной церкви Украины Епифаний будет представлять ее за рубежом. Однако, по словам Филарета, договоренности были нарушены и сегодня в православной церкви Украины происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям". Вселенский Патриарх Варфоломей выразил свою позицию и напомнил, что решение предоставить автокефалию Православной церкви Украины было принято на основе многовековой церковной традиции, которая уважает священные каноны и свободна от любого политического или дипломатического давления.