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вторник, 11 июня 2019 12:41

Филарет: Мы не принимаем томос

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Филарет: Мы не принимаем томос
Филарет: ПЦУ служит грекам. Фото: liga.net

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не был знаком с содержанием томоса до его получения.

Это и есть причиной, почему он не принимает томос. Об этом патриарх сказал на форуме украинской интеллигенции, пишет "Громадське".

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"Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую. Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?" - заявил он.

Почетный патриарх Филарет решил созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, несмотря на устав Православной церкви Украины.

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