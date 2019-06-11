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вторник, 11 июня 2019 12:17

Филарет созывает собор, на котором хочет восстановить УПЦ КП

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Филарет созывает собор, на котором хочет восстановить УПЦ КП
Действия Филарета нарушают устав ПЦУ. Фото: РБК

Почетный патриарх Филарет решил созвать Поместный православный собор Киевского патриархата несмотря на устав Православной церкви Украины.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Филарет, передает ВВС.

Он уточнил, что созывают Поместный Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, а не ПЦУ.

"Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим и оно будет для нас недействительным", - сказал Филарет.

Заявил, что так он сможет сохранить Киевский патриархат.

"Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь", - добавил Филарет.

Созыв собора противоречит уставу Православной церкви Украины. Это может делать только предстоятель церкви, митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.

BBC со ссылкой на свои источники передает, что Вселенский патриархат поддерживает Епифания и не исключает применения санкций против Филарета.

В ПЦУ сообщили, что на этот собор может приехать митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и еще кто-то из епископов бывших приходов Российской церкви в Украине.

Может приехать небольшая часть священников Киевской епархии ПЦУ, которой руководит Филарет.

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"Особого значения собору в ПЦУ не предоставляют, ведь после 25 июня Киевский приходам позволено переходить из подчинения Филарета к митрополиту Епифанию и у почетного патриарха исчезнет большая часть влияния в церкви и его финансовой основы. Считается, что Киевская епархия является одной из самых богатых в ПЦУ" , - сообщают в ВВС.

Альтернативная ПЦУ структура в глазах мирового православия и Вселенского патриарха будет раскольнической. На позицию ПЦУ действия Филарета не повлияют.

В сентябре или октябре возможно признание ПЦУ Элладской церковью.

В конце мая патриарх Филарет заявил, что часть положений томоса не подходит украинской церкви. По его мнению, такая ситуация сложилась, потому что документ показали после Собора. Украинские церковники не знали, что там написано.

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Дата
11
июня

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