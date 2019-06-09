Киевский патриархат никогда не существовал - Варфоломей

Предоставление автокефалии Православной церкве в Украине происходило по тому же принципу, что и церковная независимость всех новых церквей. Фото: www.rbc.ua

Предоставление автокефалии Православной церкве Украины не имело ничего общего с политикой и геополитикой, заявил вселенский патриарх Варфоломей.

Решение было принято на основе многовековой церковной традиции, которая уважает священные каноны и свободна от любого политического и дипломатического давления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Варфоломея.

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Вселенский патриарх напомнил, что предоставление автокефалии Православной церкве в Украине происходило по тому же принципу, что и церковная независимость всех новых церквей.

"Что касается Филарета, он был восстановлен в своем епископском чине как бывший митрополит Киевский. Киевский Патриархат не существует и никогда не существовал", - заявил Варфоломей.

Ликвидация Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата не является решением Поместного собора и не имеет юридической силы, заявил патриарх Филарет. А часть положений томоса не подходит украинской церкви.