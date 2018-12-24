Феномен аграриев: внепарламентская партия вышла в лидеры на выборах в ОТГ

Председатель "Аграрной партии" Юрий Крутько. Фото: agroparty.org.ua

"Аграрная партия Украины" стала первой и единственной внепарламентской политической партией, одержавшей победу в выборах в объединенных территориальных общинах, которые прошли 23 декабря – сообщает официальный сайт политической силы.

Наибольшую поддержку "Аграрная партия" получила в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской и Черкасской областях, что позволило политической силе занять третье место по Украине по общему количеству победителей.

Всего в избирательных округах от "Аграрной партии" было выдвинуто около 1000 кандидатов на должности сельских, поселковых и городских голов и депутатов местных советов.

В борьбе за право защищать интересы граждан на местах кандидаты-аграрии оставили позади таких парламентских тяжеловесов, как Радикальная партия Олега Ляшко, "Оппозиционный блок", "Народный фронт", "Самопомощь" и тому подобное.

Однако, в политической силе не считают такой результат неожиданным.

По словам главы аграриев Юрия Крутько, "Аграрная партия" является главным защитником интересов жителей сельской местности, поскольку активно поддерживает децентрализацию, развитие малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства, и в целом - возрождение украинского села. Поэтому, на выборах в ОТГ "Аграрная партия" последние три года уверенно входит в тройку лидеров рядом с такими политическими силами, как "БПП" и "Батькивщина".

"Сегодня в обществе есть запрос на возрождение украинского села. Согласно результатам социологического исследования, проведенного летом, 60% украинских граждан желают поддержки и развития сельской местности. Без сомнений, в "Аграрной партии" достаточно опытных и профессиональных менеджеров, которые работали, работают и будут работать на благо своих общин", - так прокомментировал победу председатель "Аграрной партии" Юрий Крутько.

В партии не отрицали, что имеют большие политические амбиции: на высокую поддержку избирателей рассчитывают и во время парламентских выборов в 2019 году.