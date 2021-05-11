"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко

Президент Владимир Зеленский до сих пор живет иллюзией договориться с агрессором. А ситуация в стране требует от него решений, говорит 52-летний Роман Сущенко, первый заместитель председателя Черкасского областного совета, експолитзаключенный Кремля. Осенью 2020-го прошел в облсовет от политической партии "Европейская солидарность". В интервью Gazeta.ua он также рассказал о первом знакомстве с Виталием Кличко, как попал в русский плен и что там казалось полным дном.

- Если вы договаривались, то проходите, - говорит секретарша.

Прохожу через двое дверей в просторный кабинет. Из небольшого помещения в дальнем углу выходит Роман Сущенко. Одет в голубую рубашку и темную жилетку. На столе - два флажка: государственный и крымскотатарский. Дезинфектор для рук с партийной символикой "ЕС".

Вы раньше думали о политической карьере?

Нет. Но по возвращении с российской заключения понял, что нужно менять жизнь. И свою, и других украинцев. После Парижа, Киева вам не хватает масштаба в Черкассах?

– Работа в мегаполисах дает одни возможности, а в областном центре - другие. Пытаюсь разобраться в интересах и проблемах местных элит, общин, людей.

Полгода работаете в областном совете. Что от нее зависит в области?

– Первые сессии показали слабую сотрудничество между областными администрацией и советом. "Ручной режим" администрирования, саботаж со стороны ОГА на протяжении нескольких лет доказали область к стагнации.

Сейчас начали выстраивать отношения двух ветвей власти. Есть политические договоренности о рациональном использовании средств государственного и областного бюджетов. Надеюсь это сохранится. Но недоверие сохраняется до сих пор. Руководство областного совета хочет добиться полноценного влияния на все процессы, в соответствии с его полномочиями. Что удастся - покажет ближайшая сессия областного совета.

Отметил бы низкий уровень эмпатии депутатов Черкасского облсовета. 19 февраля на заседании обратился с трибуны к 63 депутатам с просьбой подписать открытки гражданам Украины, которые незаконно находятся в российских тюрьмах, аннексирована Крыму и на оккупированном Донбассе. После своего освобождения в сентябре 2019 с такими просьбами обращался к депутатам Европарламента, польского Сейма, к украинским студентам в Польше, к людям в Черкассах, Каменке. Все отзывались. Пока получил 13 открыток с подписями депутатов Черкасского облсовета.

Селян-единоличников надо приравнять к физическим лицам предпринимателям

В Черкасской области агропромышленный комплекс - один из крупнейших секторов экономики. Работают 573 сельскохозяйственных предприятий, более 1,4 тысячи фермерских хозяйств, 201 000 личных крестьянских. Крестьяне-единоличники должны платить 18 процентов налогов и еще 1,5 процента военного сбора, если обрабатывают более 2 гектаров земли. Платят налог на землю. Какую поддержку должно бы им предоставить государство?



Более 40 процентов сельского населения - это около 2,6 миллиона человек - занимаются личным крестьянским хозяйством. Точной статистики нет, но эксперты оценивают, что эти хозяйства производят более 60 процентов картофеля, более половины - овощей и молока. Поэтому влияют на продовольственный рынок.

Налогообложение по ставке 18 плюс 1,5 процента расценивается как наказание для эффективных хозяйств. Это неудачное и непросчитанное решение.

Как поддержать крестьян-единоличников? Первый вариант - европейский. Предусматривает дотации на гектар. Так государство компенсирует затраты на восстановление почв, удобрения. Тогда можно делать налогообложения с валового дохода. Но в Украине этот вариант не сработает. Потому что нужна эффективное сотрудничество правительства и парламента.

Более простой вариант - приравнять крестьян-единоличников к физическим лицам-предпринимателям и облагать их по фиксированному налогу 3-5 процента, также единый социальный взнос и военный сбор на минимальную заработную плату. Роман Сущенко работает в Черкассах полгода. Фото: Игорь Ефимов

Вы сработались с главой ОГА Александр Скичко? Он четвертый глава областной администрации при президенте Зеленского. Почему их так часто меняют?



У нас сложились деловые отношения. У президента не хватает специалистов в резерве. Смена власти 2019-го разрушила преемственность поколений. Во Франции студенты вузов во время учебы проходят курс публичного управления. Лучшие поступают в ENA - Национальной школы администрации. Это французское государственное учреждение в сфере высшего последипломного образования и повышения квалификации. Подчинена премьер-министру. Ее создал в 1945 году генерал де Голль, чтобы предоставить равный доступ к высшим должностям государственного аппарата. И основал преемственность французских элит. Опытные политики и государственные деятели передают опыт и знания молодой генерации. В государственном управлении этой страны не существует кадрового голода. Выпускники ENA играют главную роль в политике Франции. Они и есть этим кадровым резервом.

В Украине уровень политической культуры низок. Мы являемся свидетелями нелепых и безответственных кадровых назначений. Как за более чем два года изменился президент Зеленский и его политика? Как за это время изменилась страна?

Изменения есть. Зеленский получил политический опыт. Но до сих пор живет иллюзиями, что может договориться с агрессором. Президент сделал ряд демонстративных шагов для ограничения действий пятой колонны Кремля в Украине (санкции против Виктора Медведчука, закрытие пророссийских телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne. - gazeta.ua). Истинные намерения агрессора власть недооценивает.

Изменения в стране поразительны. Их можно отслеживать по ценниках в магазинах, стоимости коммунальных услуг в квитанциях, регулярной смене цифр на заправках горючего, по количеству новых могил на кладбищах и переквалифицированных в ковидные отделения роддомов.

Мы являемся свидетелями нелепых и безответственных кадровых назначений

Как вы адаптировались в Черкассах?

Это город, где я родился. Сложно было привыкнуть разве к манерам черкасских водителей. Столичный и местный ритм и уровень культуры вождения существенно различаются.

Весь род родителей - с Черкащины. Из села Викнино Катеринопольского района. Отец возглавлял здесь Сосновский райком. Первые детские воспоминания - жизнь в бараке в районе Химпоселка. В детстве в том бараке я пошел между людей и к вечеру таких слов нахватался, что отец с матерью за голову брались.

Потом жили вон в том доме, - встает и показывает в окно двухэтажный коттедж напротив городского совета. - Кажется, там сейчас банк. Когда мне было четыре года,у нас была в нем однокомнатная квартира. Первое яркое воспоминание - я выбрался на балкон и просунул голову в металлические прутья перил. А обратно вытащить не сумел. Так стоял и орал, пока мать не услышала.

Чем занимается ваша жена?

Занятая домашним хозяйством, образованием нашего сына. Ухаживает за матерью. Она имеет несколько специальностей. Работала по специальности в медицине. После получения второго образования - в столичном органе исполнительной власти, занималась соцзащиты. В Париже - преподавала.

Вы продолжаете рисовать?

Только когда есть свободное время. Получаю заказы на иллюстрирование детских рассказов. На что потратили первую зарплату из областного совета?

На обучение сына Максима. 2007 года я ездил в командировку в Страсбург, где в Совете Европы Украина представляла Национальную стратегию в области культуры. Возвращался через Мюнхен. В самолете познакомился тогда еще с боксером Виталием Кличко. Во время разговора попросил дать автограф. Виталий спросил, кому. Говорю, Максиму.

- А кто это? - спрашивает.

- Мой сын, который появится на свет через два месяца.

По возвращении из заключения пришел на встречу уже с мэром Киева Виталием Кличко вместе с сыном. Максим почти год занимался кикбоксингом. Я ему напомнил о том автографе, а новый он оставил на перчатках для кикбоксинга.

Надели наручники, на голову натянули вонючий мешок. Пока везли, перекрывали дорогу

Почему украинский журналист, собкор информационного агентства в Париже, уехал в Москву?

Там жили родственники по отцовской линии. Одному из них потребовалась сложная операция на глазах. Решил помочь. Встретился с родственниками и другом. Он - бывший киевлянин. Его родители - в Киеве. Брат на Майдане спасал людей. Спросил, не отвезу я родственникам снимки. Мы сидели в его машине, поскольку у него проблемы с ногами. Вспоминали прошлое, дискутировали. Ранее он рассказывал о комиссии по гибели подводной лодки "Курск", в которую входил. Был большим шишкой. Позже перешел во внутренние войска - сейчас Росгвардия. Я спросил: это российские военные с Дзержинской дивизии взорвали Донецкий аэропорт?

- Да ты что! Они все здесь, в Балашихе, на месте. Я бы знал!

Дал мне диск "с фото". Говорю, в ноутбуке нет дисковода, потом посмотрю. Он вышел из машины якобы проверить колесо. В это время из четырех сторон вломились эфэсбэшники, 6 здоровых мужиков. Начали кричать: "Оставаться на месте. Работает ФСБ России!" Один схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом. С ботинок вытащили супинаторы. Наделы наручники, на голову натянули вонючий мешок. Пока везли, перекрывали дорогу.

Думал, на допросе пытать. Когда офицер ФСБ достал салфетку, чтобы вытереть мне кровь из подбородка, немного отпустило. Забрали все телефоны. В 4 ночи привезли в СИЗО МВД. А в 6 утра заорала мелодия гимна - "Союз нерушимый". Это было дно. На третий день услышал по радио, что меня арестовали и пошел слух. Диск с якобы семейными фото товарища оказался какими файлами и документами с секретной информацией. Как выяснили на суде - сфабрикованными.

Он записывал разговор. Как-то в ФСБ мне прокручивали запись и ошибочно отмотали лишнего. Включили на том месте, где они с офицером ФСБ обсуждали мой арест.

- Ну что, Василич, игра стоила свеч?

- Еще как стоила, Михалыч!

Видел его на суде. Он прятал глаза. Уже еле передвигался на костылях. Я чего-то думаю, что это было не последнее наказание в его жизни.

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Что после плена вам давалось трудно, к чему привыкали заново?

Привыкал к обычной жизни в семье. В заключении постоянно находишься в напряжении, в ожидании агрессии, провокации, подвоха со стороны надзирателей, ФСБ или заключенных. Это было сложно избавиться сразу. Семья помогла восстановить хорошие привычки. Я перестал выживать, начал жить.

Я перестал выживать, начал жить

Что до сих пор всплывает в памяти со времен заключения?

Из ужасов вспоминается смерть наркокурьера из соседней камеры. Он повесился несмотря на круглосуточное видеонаблюдение. Еще пожилая докторша, которая перед судебным заседанием появлялась и мерила давление не мне, а конвойным ФСБ.

В тюрьме встречался с россиянином-националистом Александром Мироновым, который 6 лет скрывался в подполье, а потом сдался. С эстонцем, которого схватили для обмена, когда в правительстве Эстонии обнаружили российского шпиона, с узбеком-террористом, который хотел взорвать собор Русской православной церкви Василия Блаженого и расстрелять из автомата всех на Красной площади. Что чувствовали, когда через два года тюрьмы вас отправили в колонию?

Честно говоря, думал в колонию не дойдет. Что обменяют на пророссийского журналиста Кирилла Вышинского (руководитель "РИА Новости-Украина", филиала российского информагентства "РИА Новости". Обвиняется СБУ в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и государственной измене. Его отдали России при обмене 7 сентября 2019. - gazeta.ua) или еще кого-то. Но пришлось в арестантском "столыпинском" вагоне ехать на зону строгого режима под Кирово-Чепецком в поселок Утробино. В купе напихали 8 человек.

Теперь как вы считаете, что это было?

Испытание. Три года жизни фактически потеряны. Пока сидел в российских тюрьмах, умер мой отец. Я не видел, как рос и возмужал сын. Однако научился держать удар. Увидел настоящую Россию изнутри. Еще раз убедился, что ментально мы разные народы. Роман Сущенко занимается судьбой ветерана Второй мировой Александра Тимошенко. Во время войны уроженец Черкасской воевал в рядах американской армии. 12 лет назад получил удостоверение участника боевых действий. Сейчас ветеран войны переехал в село Погребы под Киевом. Роман Сущенко и Ирина Геращенко приобрели 97-летнему ветерану слуховой аппарат.