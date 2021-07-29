"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко

Шкиря сцепился с Шевченко в прямом эфире. Фото: 24 Канал

Ексрадник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк и внефракционный нардеп Евгений Шевченко устроили скандал в прямом эфире.

Шкиряк обвинил Шевченко в поездках в Беларусь. Сам признался, что уважает бывшего главу МВД Арсена Авакова.

Шкиряк: Запомни раз и навсегда. Я горжусь своим шефом (Арсеном Аваковым - Gazeta.ua) и всем, что мы сделали для страны. В отличии от тебя.

Шевченко: На улицу люди выйти боятся.

Шкиряк: Система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе. Рассказывает он здесь ... Езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж ** у облизываешь. Езжай туда, чего ты тут сидишь ... Ты себя украинцем называешь? Я уважаю и уважаю США.

Шевченко: Что ты там уважаешь?

Шкиряк: У тебя руки в крови, как у Путина.

Шевченко: Народ другой, который придет к власти, ваш американский национализм уберет, и будет проукраинская власть.

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Шкиряк: Ты посмотри на себя, чудо в перьях.

Шевченко: слышите, украинцы, советник министра, слышите, какой жаргон.

Шкиряк: Жаргон здесь ты. А я говорю эмоционально, потому что я истинный патриот Украины. А вы негодяй.

Народные депутаты Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Алексей Гончаренко ( "Европейская солидарность") поссорились в прямом эфире. Конфликт возник, потому что первый назвал гибель военных на Донбассе "сопутствующими потерями". В частности Шуфрич заявил, что для военных то, что сегодня происходит, "в военном смысле - это действительно прекращения огня".