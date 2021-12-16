Евросоюз продлил против России экономические санкции

Экономические санкции ЕС впервые ввели 31 июля 2014-го. Фото: pixabay.com

Лидеры стран Евросоюза решили еще на полгода продлить действующие экономические санкции, введенные против России.

ЕС каждые полгода продлевает действие экономических ограничений, сообщил 16 декабря журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"На фоне обсуждений введения пакета более жестких санкций против РФ в случае полномасштабного вторжения в Украину, лидеры Евросоюза согласовали продление действующих экономических санкций еще на шесть месяцев", - написал он.

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Экономические санкции ЕС впервые ввели 31 июля 2014 года в ответ на дестабилизирующие действия России относительно ситуации в Украине. Их усилили в сентябре 2014 года, а в марте 2015-го Евросовет согласился связать их продолжительность с выполнением Минских соглашений.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности пакета санкций, которые могут коснуться всех секторов экономики России. В первый день саммита "Восточного партнерства" президент Евросовета Шарль Мишель предупредил Россию о последствиях эскалации.