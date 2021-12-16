Евросоюз подготовил пакет санкций против России

Урсула фон дер Ляен предупредила Россию о санкциях. Фото: Reuters

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности пакета санкций, которые могут коснуться всех секторов экономики России.

Ранее говорили, что ведущие страны ЕС не поддерживают скорую подготовку списка санкций, передавал Bloomberg.

Теперь санкции готовы, сообщает BBC.

"Послание четкое. Если Россия будет предпринимать дальнейшие агрессивные действия против Украины, цена будет высокой, а последствия серьезными", - сказала фон дер Ляйен.

В первый день саммита "Восточного партнерства" президент Евросовета Шарль Мишель предупредил Россию о последствиях эскалации.

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"Совет ЕС вернется к этому вопросу, чтобы с новой силой заявить с партнерами в НАТО, "Большой семерке", с США, Канадой и Великобританией: в случае любой военной агрессии против Украины реакция будет сильной. Преступнику придется заплатить высокую цену за это", - сказал он.

Германия и Франция играют в "нормандском формате" роль модераторов и наблюдателей, а Россия является одной из сторон конфликта. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита "Восточного партнерства" заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.