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Евросоюз призывает украинские власти не выдавать два загранпаспорта одновременно

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Евросоюз призывает украинские власти не выдавать два загранпаспорта одновременно
В ЕС обратили внимание, что украинцы могут получить два паспорта. Фото: srvk.gov.ua

Евросоюз призывает украинскую власть не позволять гражданам иметь два действующих паспорта для выезда за границу одновременно.

Об этом говорится в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, сообщает "Європейська правда".

В Польше идентифицировали граждан Украины, которые имеют более одного законно оформленного паспорта. В документах могут быть изменены личные данные. Они могут позволить оставаться в ЕС за пределами ограничения в 90 дней в любой 180-дневный период.

В ЕС ожидают, что Украина прекратит практику выдачи двух действующих паспортов для выезда за границу и отменит действие уже выданных дополнительных документов.

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"Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких "дополнительных" паспортов и отменить действие тех, которые были выданы", - говорится в тексте рекомендации Еврокомиссии.

Для украинских туристов с 31 июля открылась возможность посетить Италию. Правда, для этого придется предварительно просидеть в самоизоляции на территории страны пять дней и подтвердить отрицательный тест на Covid-19.

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