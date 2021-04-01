"Евросолидарность" требует от правительства открыть ведомственные больницы для разгрузки медицинской системы Киева

 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Просмотров: 153
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 108
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 459
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 954
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 567
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 504
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 288
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 576
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
15
3
5
4
6
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Видео
Все видео
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 819
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 576
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 243
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 63
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
четверг, 01 апреля 2021 18:42

"Евросолидарность" требует от правительства открыть ведомственные больницы для разгрузки медицинской системы Киева

  Комментировать
&quot;Евросолидарность&quot; требует от правительства открыть ведомственные больницы для разгрузки медицинской системы Киева
Фракция "ЕС" сделала заявление в Киевсовете. Фото: eurosolidarity.org

Ситуация с распространением коронавируса в столице Украины приобретает угрожающие масштабы. Даже официальная статистика демонстрирует резкий всплеск количества больных Covid-19 и госпитализированных лиц, находящихся в тяжелом состоянии.

Особую обеспокоенность вызывает нехватка мест в киевских опорных больницах. В некоторых из них заполняемость коек, в которых подведены медицинский кислород, подходит к отметке 100%.

Город ежемесячно выделяет дополнительные средства на оборудование все новых и новых отделений. Но учитывая темпы распространения болезни, столичные коммунальные медицинские учреждения почти исчерпали весь ресурс койко-мест.

Фракция "Европейской солидарности" в Киевсовете обращается к правительству и лично к премьер-министру Денису Шмыгалю немедленно уделить внимание ситуации, которая сложилась в столице Украины.

Мы настаиваем, чтобы Кабинет министров и Министерство здравоохранения в срочном порядке приняли решение об использовании медицинской базы ведомственных больниц для приема и лечения больных коронавирус киевлян.

В частности, фракция "Европейской солидарности" требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавируса лекарствами:

- Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами;
- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте № 1;
- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №2;
- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №3;
- Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;
- Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;
- Центральный госпиталь МВД Украины;
- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву";
- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";
- Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";
- Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;
- Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.

Такое решение позволит хоть на время разгрузить коммунальную медицинскую систему и поможет спасти тысячи жизней.

Фракция "Европейской солидарности" отмечает, что промедление с решением об использовании ведомственных медицинских учреждений здравоохранения для лечения больных коронавирусом - это преступление против киевлян.

"Евросолидарность" призывает принять соответствующее постановление на ближайшем заседании Кабинета министров Украины.

"Европейская Солидарность"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Евросолидарность" требует от правительства открыть ведомственные больницы для разгрузки медицинской системы Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

Впервые опубликовали прогноз погоды на неделю

Замучили известного композитора и поэта

Выдали лицензию на полеты на орбиту

Легализовали однополые браки

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

Пограничники расстреляли колонну беженцев

Основали самую мощную технологическую компанию мира

Объявил бойкот бизнеса евреев

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 17111
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 15750
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 8199
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 5013
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4419
Политика
В 87 округе зафиксировали факт повреждения пломб на здании с бюллетенями - Шевченко
В 87 округе зафиксировали факт повреждения пломб на здании с бюллетенями - Шевченко Просмотров: 135
Зеленский связал эскалацию на Донбассе с санкциями против Медведчука
Зеленский связал эскалацию на Донбассе с санкциями против Медведчука 1 Просмотров: 288
СНБО собирается на заседание
СНБО собирается на заседание Просмотров: 432
"Слугам" дали заготовки на телевизор о достижениях Зеленского
"Слугам" дали заготовки на телевизор о достижениях Зеленского Просмотров: 126
Комиссия не должна была пускать нардепов-"слуг" на заседание - "Опора" о выборах в 87-м округе
Комиссия не должна была пускать нардепов-"слуг" на заседание - "Опора" о выборах в 87-м округе Просмотров: 234
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
5
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
1
Без Зеленского: Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе
Голосов: 6437
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть