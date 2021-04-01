"Евросолидарность" требует от правительства открыть ведомственные больницы для разгрузки медицинской системы Киева

Фракция "ЕС" сделала заявление в Киевсовете. Фото: eurosolidarity.org

Ситуация с распространением коронавируса в столице Украины приобретает угрожающие масштабы. Даже официальная статистика демонстрирует резкий всплеск количества больных Covid-19 и госпитализированных лиц, находящихся в тяжелом состоянии.

Особую обеспокоенность вызывает нехватка мест в киевских опорных больницах. В некоторых из них заполняемость коек, в которых подведены медицинский кислород, подходит к отметке 100%.

Город ежемесячно выделяет дополнительные средства на оборудование все новых и новых отделений. Но учитывая темпы распространения болезни, столичные коммунальные медицинские учреждения почти исчерпали весь ресурс койко-мест.

Фракция "Европейской солидарности" в Киевсовете обращается к правительству и лично к премьер-министру Денису Шмыгалю немедленно уделить внимание ситуации, которая сложилась в столице Украины.

Мы настаиваем, чтобы Кабинет министров и Министерство здравоохранения в срочном порядке приняли решение об использовании медицинской базы ведомственных больниц для приема и лечения больных коронавирус киевлян.

В частности, фракция "Европейской солидарности" требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавируса лекарствами:

- Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами;

- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте № 1;

- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №2;

- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №3;

- Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;

- Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;

- Центральный госпиталь МВД Украины;

- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву";

- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";

- Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";

- Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;

- Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.

Такое решение позволит хоть на время разгрузить коммунальную медицинскую систему и поможет спасти тысячи жизней.

Фракция "Европейской солидарности" отмечает, что промедление с решением об использовании ведомственных медицинских учреждений здравоохранения для лечения больных коронавирусом - это преступление против киевлян.

"Евросолидарность" призывает принять соответствующее постановление на ближайшем заседании Кабинета министров Украины.