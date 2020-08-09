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воскресенье, 09 августа 2020 14:48

Европу призвали поддержать белорусов и признать Лукашенко нелегитимным

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Европу призвали поддержать белорусов и признать Лукашенко нелегитимным
Литовский политик считает, что Европа должна поддержать Беларусь. Фото: pixabay

Лукашенко в очередной раз украл выборы у народа Беларуси.

Он "нарисует" результаты голосования, об этом заявил глава делегации "Евронест", премьерминистр Литвы в 1999-2000 и 2008-2012 годах Андрюс Кубилюс на странице в Twitter.

"Но на этот раз для него все по-другому, потому что он потерял лояльность большинства людей", - отметил политик.

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Кубилюс считает, что отныне Лукашенко больше не является легитимным руководителем Республикы Беларусь.

"Какие бы цифры ни нарисовал Лукашенко завтра, он будет нелегитимным президентом после" украденных "выборов. И он столкнется с другой, настоящей белорусской нацией в качестве оппозиции. ЕС должен встать на сторону народа Беларуси и не признать нелегитимного Лукашенко", - призвал литовский политик.

54% составляет явка на избирательных участках на выборах президента Беларуси. Таким образом, выборы признаны состоявшимися, об этом в эфире одного из телеканалов заявила председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина.

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