Явка позволяет утверждать, что выборы состоялись - ЦИК Беларуси

50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. Фото: pixabay

54% составляет явка на избирательных участках на выборах президента Беларуси.

Таким образом, выборы признаны состоявшимися, об этом в эфире одного из телеканалов заявила председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина, передает TUT.by.

"Более 54 процентов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат", - заявила чиновница.

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По ее словам, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска.

В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60% избирателей, сюда входят и те, которые проголосовали досрочно. В Гомельской области уже проголосовали 66%, в Могилевской - 63%.

В Беларуси в основной день выборов президента Республики люди жалуются на проблемы с доступом в интернет. Пользователи заявляют, что мессенджеры, в частности Telegram, работают со сбоями.